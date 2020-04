Ancora accuse per Joseph Blatter (ex presidente FIFA). Indagini in corso della polizia svizzera

(di Leonardo Calero) – La Svizzera, è presa, molto spesso, a modello per la sua solidità in ambito professionale e legale.

Non a caso, ha creato scalpore, che il comitato rossocrociato abbia lasciato passare diverso tempo, in seguito ad denuncia presentata dalla FIFA (massimo organismo di governo del football ìnternazionale). L’accusa fa riferimento ad una somma pari a 9.5 milioni di euro relativa all’organizzazione del Campionato Mondiale di calcio del 2006 (Germania).

Le persone chiamate in causa erano Joseph Blatter, ex presidente della FIFA e Franz Beckenbauer, presidente del comitato organizzativo. La FIFA, conta tra l’altro di poter raccogliere maggiori informazioni sui fatti contestati.

L’agenzia stampa “Associated Press”, nel frattempo, avrebbe raccolto ulteriori documenti. I sospetti fanno riferimento ad una serie dei contratti, firmati da alcuni dirigenti FIFA, riguardanti i diritti televisivi del Mondiale 2010 (Sudafrica).

La polizia svizzera sostiene che dietro a questa accusa, ci sia la mano di Joseph Blatter (nella foto in primo piano) e che ne fosse a conoscenza anche Jack Warner (l’allora vicepresidente FIFA).

La FIFA tra l’altro ha calcolato che doveva ricevere 3,8 milioni di dollari nel 2011, dopo che Warner aveva presentato le proprie dimissioni. Nel frattempo, Warner ha ricevuto un’altra accusa, in quanto avrebbe corrotto alcuni grandi elettori dell’area dei Caraibi per sostenere Blatter in occasione delle elezioni presidenziali a marchio FIFA.