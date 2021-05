LA WWE LANCIA UNA SERIE DI CONTENUTI DIGITALI ORIGINALI IN AUSTRALIA

A partire dal 6 maggio,fornirà contenuti originali su misura per la fanbase della WWE in Australia tramite le piattaforme YouTube e Facebook, i canali Instagram e Twitter regionali e il sito Web principale della World Wrestling Entertainment.

Mate supporterà tale partnership per la serie attraverso l’accesso ai contenuti digitali della WWE e sarà presente nella programmazione di WWE Now Down Under, oltre che sulle piattaforme social.

WWE Now Down Under verrà lanciato con una serie iniziale di 9 episodi settimanali con numerosi contenuti, comprese interviste esclusive e riprese dietro le quinte dei talenti dei principali marchi WWE di Raw, SmackDown e NXT come la campionessa WWE Raw Women Rhea Ripley, Toni Storm, Murphy e Bronson Reed. Comprenderà, inoltre, anche le apparizioni di atleti e celebrità australiane.