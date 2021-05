Pasini (presidente Feralpisalò): Tema Coppa Italia, lunedì il consiglio direttivo di Lega Pro per valutare eventuali iniziative

Le parole del presidente della Feralpisalò Giuseppe Pasini (n.1 del club di Lega Pro e consigliere federale) riguardo alla nuova formula per la Coppa Italia, proposta dal Consiglio di Lega Serie A:

“Ho appreso con rammarico della volontà di proporre un nuovo format per la Coppa Italia. Credo che l’esclusione delle squadre di Serie C sarebbe un grave errore. La nuova Coppa Italia creerebbe un sistema elitario che non premierebbe il merito sportivo, togliendo anche occasioni di visibilità per club e sponsor. Innovare è giusto, ma garantendo valori ed equità. E la ripartenza del calcio deve tutelare la sostenibilità dell’intero sistema. Lunedì è convocato il Consiglio direttivo della Lega Pro, dove saranno valutate eventuali iniziative”.

Nella giornata di ieri la Lega Serie A ha presentato il nuovo format della Coppa Italia 2021/22 aperta esclusivamente ai club della prima e seconda divisione. Al momento resterebbero esclusi i club della Lega Pro.