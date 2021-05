Gatorade per la parità di genere: nasce il Women’s Advisory Board

(di Guido Paolo De Felice) – Gatorade, noto brand di bevande sportive confluente in Pepsi Company, ha deciso di scendere in campo fattivamente nella lotta alle disuguaglianze di genere. È nato così il Gatorade Women’s Advisory Board, un comitato consultivo volto ad aiutare e guidare il cambiamento continuo dello sport per donne e ragazze.

Il Consiglio avrà l’obiettivo di consentire ad un numero crescente di donne di perseguire i propri sogni sportivi, affrontando tutte quelle barriere sociali e culturali che contribuiscono ad un abbandono precoce delle discipline da parte di molte ragazze, oltre che una ridotta partecipazione.

Inoltre, il Comitato fornirà una consulenza proattiva sulle iniziative di qualsiasi tipo da parte del brand al fine di essere quanto più inclusive possibili per le atlete.

I numeri che riguardano la disuguaglianza di genere in ambito sportivo sono emblematici. Non è un caso se l’ONU ha inserito tra i 17 obiettivi dell’Agenda30, per lo Sviluppo Sostenibile, la lotta per la parità di genere.

Secondo la Women’s Sports Foundation (WSF), durante le scuole superiori le ragazze hanno 1,1 milioni di opportunità in meno di praticare uno sport, in ambito scolastico, rispetto agli studenti maschi. La loro ricerca mostra anche che all’età di 14 anni, molte ragazze abbandonano lo sport ad un tasso doppio rispetto ai ragazzi. Questi dati sono ancora più significativi se si pensa che la WSF ha anche scoperto che le ragazze e le donne traggono vantaggi significativi dalla partecipazione allo sport, sia immediati che a lungo termine. Tali vantaggi riguardano ambiti fisici, sociali ed emotivi, nonché conducono a tassi più elevati di successo nelle carriere accademiche e nel raggiungimento di posizioni di leadership.

Tra le componenti dell’esecutivo ci sono anche atlete che hanno raggiunto successi e notorietà a livello mondiale, tra cui diverse campionesse olimpiche. “Come atleta donna, conosco bene gli innegabili benefici che la competizione sportiva ha sulle ragazze per tutta la vita“, ha detto Elena Delle Donne, campionessa WNBA (la lega professionistica americana di pallacanestro femminile), due volte MVP e medaglia d’oro olimpica. “È un onore unirmi ai miei colleghi come membri del consiglio di amministrazione per potrr sostenere il progresso delle donne nel gioco con il supporto di Gatorade“.