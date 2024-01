La Tirreno Adriatico 2024 scalda i motori. Partenza in Toscana, arrivo nelle Marche

Una cronometro individuale, tre tappe per velocisti, due per finisseurs e un arrivo in salita.

E’ questo il menù della 59ina edizione della “Tirreno-Adriatico Crédit Agricole”, che si svolgerà dal 4 al 10 marzo 2024. La Corsa dei Due Mari toccherà, nel suo viaggio di 1.115 km, quattro regioni del Centro Italia partendo dalla Toscana (Lido di Camaiore, nella provincia di Lucca) e passando per Umbria e Abruzzo prima di concludersi, come ormai da tradizione, nelle Marche (a San Benedetto del Tronto). L’evento di RCS Sport vede la presenza del gruppo bancario francese Crédit Agricole nel ruolo di title-sponsor. Altri partner sono Tudor, Valsir e vini Astoria. Tra gli official partner i marchi NamedSport, Trenitalia, Toyota, LaPierre, Shimano, Sportful, Faema e Rai nel ruolo di media partner della manifestazione. Completano il parterre commerciale gli official supplier: acqua Lauretana, Sitip, Mollo noleggio, DMT, Gae Engineering e Birra Tre Caratteri.

Mauro Vegni, Direttore Area Ciclismo di RCS Sport: “Come nelle passate edizioni, si prospetta una Tirreno-Adriatico avvincente e spettacolare, ricca di grandi stelle che hanno fatto sì che la “Corsa dei Due Mari” sia diventata per distacco la corsa di una settimana più prestigiosa al mondo. Sia le tappe che la classifica generale sono territorio di conquista di corridori che sono successivamente grandi protagonisti lungo tutto l’arco della stagione, a partire dalle Classiche fino alle corse di tre settimane. Tutte queste condizioni creano grande interesse e fanno sì che per i territori ci sia un momento di enorme visibilità anche grazie alla diretta tv prevista a livello globale”. (fonte: Lega Ciclismo Professionistico)