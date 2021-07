Cattolica Assicurazioni esce dalla maglia dell’Italrugby (FIR)

Cattolica Assicurazioni, sponsor di maglia dell’Italrugby (nazionale maggiore, Under20, femminile e Seven) non rinnoverà il contratto con la Federazione Italiana Rugby (FIR) esercitando il diritto di recesso dal contratto che aveva una durata di tre anni con un opzione per i successivi quattro. Lo rivela in una news il portale specializzato “OnRugby“, che ha dato anche una stima del valore economico annuo: circa 2,4 milioni di euro. Cattolica Assicurazioni, oltre a sponsorizzare il fronte maglia con Ilenia proprio brand, titolava anche i Test Match del XV azzurro.