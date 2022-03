La FIGC lancia il suo primo fan token in collaborazione con Socios.com

L’Italia, quattro volte vincitrice della Coppa del Mondo FIFA e campione d’Europa in carica, in collaborazione con Chiliz, il principale fornitore globale di blockchain per l’industria dello sport e dell’intrattenimento, annunciano che il Fan Token $ITA sarà lanciato alle ore 14:00 di lunedì 7 marzo.

I Fan Token sono asset digitali, che permettono a tutti gli appassionati di accedere a servizi innovativi forniti dai loro club preferiti tramite l’app Socios.com. Tra essi si menzionano il diritto di prendere parte ai processi decisionali dei club votando in sondaggi vincolanti, con sconti esclusivi e la possibilità di guadagnare premi e ricompense attraverso giochi, concorsi e altre funzionalità.

Durante il 2021, i Fan Token partner di Socios.com hanno lanciato oltre 300 sondaggi per i tifosi, che hanno potuto votare il design delle divise, i numeri di maglia, messaggi motivazionali e molto altro. Più di 5.000 possessori di Fan Token sono stati premiati con maglie autografate, biglietti ed esperienze VIP tramite l’app Socios.com. Per il 2022, Socios.com punta a premiare oltre 17.000 utenti in tutto il mondo.

Il prezzo di lancio dei Fan Token $ITA, la fornitura disponibile per la FTO e la quantità massima acquistabile per utente, saranno annunciati a breve sui canali social di Socios.com e della FIGC.

Non appena iniziata l’FTO, saranno lanciati due sondaggi vincolanti che offriranno ai possessori di $ITA Fan Token la possibilità di giocare un ruolo attivo nella partita di qualificazione per il Mondiale di Qatar 2022, che il 24 marzo vedrà l’Italia impegnata contro la Macedonia del Nord. Ai possessori di $ITA Fan Token verrà chiesto di votare un messaggio motivazionale da esporre negli spogliatoi della nazionale e la canzone che suonerà allo Stadio ‘Renzo Barbera’ in caso di gol.

Un Fan Token $ITA è sufficiente per votare in tutti i sondaggi che l’Italia lancerà su Socios.com, ma i fan in possesso di più Fan token avranno una maggiore influenza e più possibilità di guadagnare premi esclusivi. Tra gli sforzi volti a supportare l’Italia e i suoi tifosi in vista della decisiva partita di qualificazione a Qatar 2022, Socios.com collaborerà con Deliveroo, partner ufficiale della Federazione, ricompensando i possessori di $ITA con un regalo speciale, al fine di garantire che la partita abbia tutti gli ingredienti necessari per una festa perfetta. (fonte: FIGC)