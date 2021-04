La Serie A sta tornando grande?

In testa alla classifica come abbiamo avuto modo di vedere c’è l’Inter che anche secondo le quote sulla Serie A disponibili online è ormai a un passo dalla vittoria dello scudetto. Eppure, per quasi un decennio, in Serie A la Juventus ha fatto il bello e il cattivo tempo, salvo poi deludere sempre le aspettative in Champions League. Si era parlato della Serie A come di un campionato poco probante e stimolante per i bianconeri, ma il recente fallimento europeo della squadra di Pirlo ci racconta un’altra verità. Soprattutto in questa stagione in cui Inter, Milan, Atalanta e Napoli hanno alzato il livello e hanno accorciato il gap che negli anni scorsi le separava dai bianconeri, è emersa tutta la fragilità del progetto tecnico della Vecchia Signora, che dopo l’arrivo di Ronaldo non è più riuscita a mettere in piedi un gruppo competitivo come lo era invece stato sotto la gestione di Antonio Conte e di Massimiliano Allegri. I problemi della Juventus non si limitano ai risultati, ma fondano le proprie radici in un progetto di rinnovamento che non solo non si è ancora concluso, ma che anzi sembra essere solo agli inizi. E così, di colpo, l’Inter ha iniziato a fare quello che negli ultimi anni era riuscito solo ai bianconeri e ora i nerazzurri sono ora i favoriti indiscussi per la vittoria dello scudetto che porrebbe fine al dominio Juventus durato ben nove stagioni.