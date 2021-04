SUPERLEGA: RIMANGONO SOLO CINQUE, ANCHE L’INTER È OUT

(di Leonardo Zermo) – Dopo la notizia trapelata dal’Inter è la prima squadre italiana a chiamarsi ufficialmente fuori dalla neo-nata Superlega Europea. Dopo la notizia trapelata dal’ ANSA nella notte, l’è la prima squadre italiana a chiamarsi ufficialmente fuori dalla neo-nata Superlega Europea.

Dopo le retromarce di Manchester City, Arsenal, Manchester United, Liverpool, Tottenham e Chelsea, l’Inter è la settima società, la prima tra le italiane, a lasciare ufficialmente la Superlega. I nerazzurri si distaccano dalle fondatrici rimaste con questo comunicato: “FC Internazionale Milano conferma che il Club non fa più parte del progetto Super League. Siamo sempre impegnati a dare ai tifosi la migliore esperienza calcistica; l’innovazione e l’inclusione sono parte del nostro DNA fin dalla nostra fondazione. Il nostro impegno con tutte le parti interessate per migliorare l’industria del calcio non cambierà mai. L’Inter crede che il calcio, come ogni settore di attività, debba avere interesse a migliorare costantemente le sue competizioni, per continuare ad emozionare i tifosi di tutte le età in tutto il mondo, in un quadro di sostenibilità finanziaria. Con questa visione continueremo a lavorare insieme alle istituzioni e a tutte le parti interessate per il futuro dello sport che tutti amiamo”.

I club scissionisti ancora parte della Super League sono Real Madrid, Juventus, Atletico Madrid, Barcellona e Milan. I rossoneri, ancora in silenzio, sarebbero pronti ad uscire. La posizione di Atletico e Barça rimane incerta.