La serie A del basket si incontra nel B2B torinese organizzato da Infront Italy

Alessandrini Infront B2B Experience LBA Frecciarossa Final Eight 2024 LBA Legabasket Serie A UnipolSAI 2023/2024 Torino, 15/02/2024 Foto L.Canu / Ciamillo-Castoria

Più di 350 persone e 120 aziende hanno partecipato oggi, presso l’iconica sede OGR di Torino, alla seconda edizione del B2B voluto da Lega Basket Serie A e dal suo advisor Infront.

Nell’ultimo anno si è registrata una crescita di oltre 10 punti percentuali delle sponsorizzazioni nel basket di Serie A, motivo in più per cui la manifestazione è stata accolta con grande favore per creare sinergie, scambiarsi idee e costruire opportunità di collaborazioni future.

Dopo un primo momento di networking durante il lunch dedicato, è stato il momento dei saluti istituzionali con il Presidente della Lega Basket Umberto Gandini, il Managing Director di Infront Alessandro Giacomini (nella foto in primo piano), il Vice Sindaco del Comune di Torino Michela Favaro, il Direttore coordinamento politiche e fondi europei, turismo e sport Regione Piemonte Paola Casagrande, Luca Sodano, Business Development & Partnership Manager di A2A, sponsoring partner dell’evento, e l’Ambassador della Frecciarossa Final Eight 2024 Carlton Myers.

Sono emersi interessanti spunti di riflessione per far crescere il movimento del basket nell’ambito di un sistema che crea sempre più interesse e che grazie alla volontà di LBA e dell’Advisor Infront ha riunito i maggiori partner delle squadre LBA, oltre agli sponsor di quest’ultima.