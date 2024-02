Guerre e recessioni non frenano il calcio. I dati del report Uefa sullo stato di salute del football europeo

L’economia del calcio europeo è in costante crescita. Il rapporto dell’UEFA evidenzia come la Premier League abbia superato da sola il valore combinato di Serie A e Liga spagnola.

(di Davide Pollastri) – Con la Commissione europea che ha rivisto al ribasso la crescita dell’Italia e dell’UE, gli Stati Uniti e la Cina che registrano una diminuzione dell’attività economica e il Giappone e il Regno Unito in recessione, il 2024 non è iniziato bene per l’economia mondiale.

Tuttavia, c’è un’azienda (nel senso più ampio del termine) che nel 2023 ha registrato ricavi record: la UEFA.

Secondo il report ‘The UEFA European Club Finance and Investment Landscape’, uno studio dettagliato del quadro economico-finanziario di 700 club delle prime divisioni di tutta Europa, nel 2023 i ricavi complessivi delle società analizzate sono arrivati alla soglia dei 26 miliardi di euro (25,6 per la precisione) confermando il percorso di crescita iniziato dopo lo stop dettato dalla pandemia (le stime devono essere considerate “ufficiose” in quanto alcuni club devono ancora approvare i propri bilanci).

A livello di costi, le spese più rilevanti riguardano il personale. Nel 2022, queste spese hanno toccato i 16,9 miliardi di euro, registrando un aumento del 15% rispetto ai livelli pre-pandemia. Gli stipendi hanno rappresentato il 71% delle finanze, superando il limite del 70% stabilito dalle regole dell’UEFA. Per il 2023, si prevede un ulteriore aumento, seppur meno pronunciato. I club che hanno già presentato i loro bilanci per il 2023 hanno registrato una spesa di circa 9,7 miliardi di euro per gli stipendi, con un incremento del 4% rispetto al 2022, nonostante le pressioni inflazionistiche in tutta Europa.

I ricavi differiscono da torneo a torneo, ma in Premier League, Liga e Serie A (tre dei principali campionati), i diritti televisivi sono la principale fonte di entrate. Nel 2023, la Premier League ha segnato un totale di 6,43 miliardi di euro di ricavi, con i diritti televisivi che rappresentano il 47% del totale. La Liga ha registrato un totale di 3,33 miliardi di euro di ricavi, con un analogo 44% derivante dalle TV. La Serie A ha generato 2,35 miliardi di euro di ricavi, con una quota del 44% proveniente dai broadcaster.

Il calcio europeo, con un tasso di crescita di oltre un miliardo di euro all’anno tra il 2013 e il 2023, si distingue come un faro di prosperità economica e finanziaria in un panorama segnato dalle difficoltà. Mentre settori come l’automotive e la siderurgia lottano contro la crisi, il calcio continua a prosperare, con club come il Milan e il Napoli che emergono come esempi di successo, registrando ingenti incrementi nei ricavi (+76 milioni per i rossoneri, +123 per i partenopei).

Questi dati mettono in luce l’importanza del calcio europeo nell’economia contemporanea, confermando il suo fascino e sottolineando la sua resilienza.