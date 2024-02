Fighting: Casinò di Campione d’Italia apre le porte alla 6a edizione di “The Arena”

L’evento promosso da Marco Re e Laura Scherini, che, negli anni, ha saputo affermarsi, a livello internazionale, diventando uno dei momenti clou dell’intera stagione del fighting.

Una storia ricca di combattimenti emozionanti e performance atletiche di alto livello che celebra la passione per Muay Thai, Fight Code e K1, portando sul ring alcuni dei migliori talenti a livello mondiale. Campione d’Italia poi è diventata punto di incontro per gli appassionati di sport da combattimento di tutta Europa.

Anche quest’anno, l’evento vedrà la partecipazione di atleti di fama internazionale chiamati a comporre ed esaltare una card a Palazzo Lombardia (con il supporto di “Regione Lombardia”).

Alla conferenza stampa (nella foto in primo piano i promoter e i campioni dell’evento), era presente Lara Magoni, Sottosegretario con delega a “Sport e Giovani” (nella foto sopra – a sin.), che ha aperto con queste parole l’appuntamento:

“Amo gli sport di combattimento perché sono certa possano essere degli strumenti fondamentali per convogliare l’energia, la grinta e la rabbia dei nostri giovani. Durante la mia carriera da sciatrice ho avuto modo di confrontarmi con le migliori atlete del mondo e quindi conosco il valore di lottare per dei titoli importanti; la fatica, la passione, l’impegno, tutti elementi necessari per competere ad alti livelli.

Vedere tanti giovani così concentrati e focalizzati sul loro lavoro è importante, questi atleti possono essere degli ottimi esempi di dedizione e passione per i nostri ragazzi. Sono certa che la notte di The Arena, il 23 marzo, sarà emozionante e adrenalinica. Auguro a tutti gli atleti di essere al meglio della loro forma e di esprimersi al massimo durante i match!”

Presente alla conferenza anche Giovanni Bonvecchio, Consigliere comunale del Comune di Campione d’Italia, a sostegno di The Arena, che per il secondo anno consecutivo sarà proprio a Campione d’Italia. Star della serata Mattia Faraoni (alla conferenza stampa era presente Carlo Di Blasi suo manager e presidente di FIGHT1) che, reduce dalla vittoria contro Bogdan Stoica ad Oktagon, proverà a bissare il successo dello scorso anno sul ring di Campione d’Italia incrociando sul suo cammino K-Jee, former champion del K1 giapponese e avversario di livello assoluto.

Un prestige fight per Faraoni dal sapore di futuri progetti. Da sempre il Giappone ed il K1 hanno rappresentato storia, tradizione e massimi livelli per gli sport da combattimento; con questo match Faraoni avrà infatti l’occasione di impressionare il pubblico nipponico e non solo, scalando nuovamente le classifiche internazionali in attesa del volo intercontinentale che lo porterà di diritto alle grandi promotion.

Ma altre star saranno sul ring di The Arena sabato 23 marzo:

Lorenzo Di Vara del The King Fight Club, dopo un anno sulle montagne russe che lo hanno visto battere Josh Hill, vincere il titolo WBC Nai Kanom Tom Belt a Dakar ed esordire a One Championship, si giocherà l’occasione mondiale ISKA contro il campione europeo ISKA Dima Glevka.

Title shot anche per Mirko Flumeri (The King Fight Club) che punta alla cintura mondiale WKU dopo essersi imposto a livello nazionale ed europeo e dopo la straordinaria prestazione contro Takumi Terada, rising star del circuito giapponese.

Nicolas Novati, sempre del The King Fight Club, proverà a salire invece sul tetto d’Europa confermando le ottime indicazioni avute a dicembre con la difesa del titolo italiano e provando ad avere la meglio su Yacine Khriji, già campione europeo ISKA che tenta quindi il doppio titolo.

Stesso dicasi per Alexandru Cazacinschi della Seconds Out che con una carriera ancora davanti e 160 match già all’attivo proverà a portare a casa il tiolo europeo ISKA.

Non solo match titolati però nella magica notte del Casino di Campione d’Italia.

Da segnalare la sfida d’alta quota thai tra Ruben Sciortino e Roberto Oliva con il primo dominatore in Italia e il secondo, reduce da un’esperienza in Thailandia che lo restituirà al ring più carico e determinato che mai.

Si continua poi con le sfide tra Hakim Bah e Cosimo Cosimo Leone Totaro e tra il beniamino della Restless Gym di Lugano, Francesco Ippolito opposto a Luigi Saraco.

Sul medesimo ring anche il campione del mondo WKU Domenico Lomurno contrapposto alla stella del panorama svizzero Youssouf Ouattara e il neo entrato del The King Fight Club Emanuele Brillo che dovrà vedersela con Edoardo Sansone.

Grande attesa, infine, per la Muay thai al femminile di altissimo livello tra Carlotta Dama, giovane promessa della scuderia di Simone Benedettini, opposta a Vesela Rogaska, superstar di MTGP e abituata a grandi palcoscenici internazionali.

Chiudono il programma la sfida tra Francesco Ippolito e Luigi Saraco, i match che vedranno protagonisti YodPT, straordinario atleta thailandese, e Vittorio Bianchini, talentuoso atleta toscano, anche loro impegnati in due match “thai”.