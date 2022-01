La Salernitana passa di mano. Il club ceduto sul filo di lana all’imprenditore campano Danilo Iervolino

La Salernitana calcio (attualmente fanalino di coda in Serie A) è passata ufficialmente, prima di mezzanotte (in caso contrario sarebbe stata esclusa dal massimo campionato tricolore), nelle mani di Danilo Iervolino, imprenditore campano fondatore dell’Università telematica Pegaso e proprietario del 51% di Bfc Media (partecipazione acquisita lo scorso 30 dicembre), gruppo di informazione specializzato in economia, a cui fa capo anche la rivista “Forbes”. Adesso Iervolini avrà 45 giorni per definire il closing, ma, secondo quanto riporta l’agenzia ANSA, c’è anche un esposto di un fondo svizzero alla Procura della Repubblica di Salerno.

Uomo d’affari, 43enne, nato a Palma Campania (in provincia di Napoli). In sintesi è il profilo di Danilo Iervolino, nuovo proprietario della Salernitana (l’imprenditore è fondatore dell’Università telematica Pegaso, riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione dal 2006). Dopo ben 15 anni, lo stesso Iervolino ha ceduto il 50% delle quote dell’Università al fondo internazionale CVC (lo stesso ha stretto, di recente, una partnership commerciale con la Liga spagnola), per circa 1 miliardo di euro.