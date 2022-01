L’Innovation Award di Globe Soccer alla Lega Serie A per il progetto dell’IBC

L’ Innovation Award di Globe Soccer di Dubai (edizione 2021) è andato alla Lega calcio Serie A (il premio internazionale è stato ritirato dall’AD Luigi De Siervo, nda – nella foto in primo piano) per il suo International Broadcast Center (IBC) , la “casa” di produzione all’avanguardia che fornisce tutti i contenuti multimediali della Serie A.

Ultra High Definition ha prodotto partite consegnate con grafica centralizzata, tappeti virtuali personalizzati e Led in 5 diverse aree, ospitando un innovativo centro Var, 3 MCR, 24 stazioni highlights, 16 cabine di commento per commentatori inglesi, italiani e arabi, 20 account social gestiti in 6 lingue diverse (tra cui il canale YouTube che conta oltre 7,7 milioni di abbonati) – lo scrive sul profilo personale di LinkedIn, Maria Solbiati Head of Media Lega Serie A.