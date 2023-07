La Premier League Summer Series e la Soccer Champions Tour su Sky e NOW

In attesa della ripresa del campionato di Serie A, appuntamento su Sky e in streaming su NOW con alcuni dei migliori incontri amichevoli precampionato dell’Inter e, in esclusiva pay per view, del Napoli, oltre a tutte le partite della Premier League Summer Series e del Soccer Champions Tour (con Milan e Juventus), entrambi in programma negli Stati Uniti.

Prosegue il ricco il precampionato del Napoli campione d’Italia che, allo stadio Patini di Castel di Sangro, scenderà in campo per una serie di quattro sfide di livello internazionale. Si inizia sabato 29 luglio alle 18.30contro l’Hatayaspor. Stesso orario anche per Napoli-Girona di mercoledì 2 agosto, Napoli-Augsburg di domenica 6 agosto e Napoli-Apollon Limassol di venerdì 11 agosto. I 4 match degli Azzurri di Rudi Garcia, esclusiva Sky Sport, saranno disponibili in pay per view su Sky Sport 251.

Precampionato con amichevoli internazionali anche per l’Inter, impegnata nella tournée in Giappone. Giovedì 27 agosto alle 12.30 la prima sfida dei nerazzurri che scenderanno in campo allo Yanmar Stadium Nagai di Osaka contro l’Al Nassr. Stessa ora per il secondo match in programma martedì 1° agosto al National Stadium di Tokyo, con la squadra di Simone Inzaghi che affronterà il PSG. Dopo il rientro in Italia, Inter ancora in campo in casa del Salisburgo, mercoledì 9 agosto alle 19. Le partite andranno in onda su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW (saranno disponibili anche in pay per view).

Oltreoceano appuntamento con il Soccer Champions Tour, il torneo dove si sfideranno Juventus, Milan, Barcellona, Real Madrid, Arsenal e Manchester United. Doppio appuntamento nella notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 luglio: alle 2.30 Real Madrid-Manchester United e, alle 4.30, Arsenal-Barcellona (entrambi i match su Sky Sport Summer e in streaming su NOW). Stessi canali per il derby tutto italiano tra Juventus eMilan che andrà in scena nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 luglio alle 4.30. Sabato 29 luglio alle 23 altro derby, il clasico di Spagna, tra Real Madrid e Barcellona (Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW). I Blaugrana, poi, affronteranno il Milan nella notte tra martedì 1 e mercoledì 2 agosto alle 5 (Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW), mentre i Blancos affronteranno la Juventusnell’ultima partita del torneo nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 agosto, all’1.30 su Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW.

Su Sky anche tutte le partite della Premier League Summer Series, il torneo precampionato che vedrà sfidarsi, sempre negli Stati Uniti, sei squadre di Premier League. Tre gli incontri nella notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 luglio: alle 23.30 Brentford-Brighton, all’1 Fulham-Aston Villa e, alle 2.15, Chelsea-Newcastle. Nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 luglio, all’1.30, toccherà a Brighton-Newcastle, mentre domenica 30 luglio, chiuderanno il torneo Aston Villa-Brentford, alle 18, e Chelsea-Fulham alle 20.45.