Sponsor: Vittoria Assicurazioni prolunga con la FIR fino al 2026

Nel corso della conferenza stampa tenutasi oggi presso l’Auditorium della sede di Vittoria Assicurazioni a Milano, Vittoria Assicurazioni e la Federazione Italiana Rugby hanno annunciato il rinnovo dell’accordo di main sponsorship che vedrà la compagnia al fianco dell’organo di governo del rugby fino al 31 luglio 2026.

L’ufficializzazione anticipa di un anno le canoniche scadenze contrattuali – i termini dell’accordo in essere sarebbero, infatti, decaduti a partire dal 1° agosto 2024.

La compagnia si impegna, così, a sostenere con passione ed entusiasmo le squadre Nazionali Seniores maschili e femminili per i prossimi tre anni, garantendo al brand della Vittoria Alata una posizione privilegiata non solo sulle maglie nel corso delle partite, ma anche sul materiale di gara, allenamento e tempo libero. Proseguirà anche la campagna di comunicazione realizzata in modo sinergico da Vittoria e FIR e denominata “Insieme diventiamo Vittoria” che continuerà a trovare spazio sui rispettivi punti di contatto istituzionali e, nelle sue varie declinazioni, a popolare la cartellonistica LED e fissa, sviluppandosi al contempo attraverso spot pubblicitari pianificati sui maxi schermi degli stadi e varie altre iniziative.

“La scelta di Vittoria Assicurazioni di confermare il suo pieno supporto alla FIR, ancor prima dell’effettiva scadenza del contratto attuale, testimonia la solidità del rapporto che si è instaurato tra le società, capace di andare oltre i semplici risultati di business. La relazione tra la Compagnia e la FIR si basa, infatti, in primo luogo sulla condivisione di un prezioso sistema valoriale e sulla volontà di perseguire un progetto comune di sostenibilità sociale. Siamo, quindi, estremamente orgogliosi di prolungare questo bellissimo viaggio che sicuramente ci porterà a conquistare insieme altre importanti mete”, ha commentato Cesare Caldarelli, Amministratore Delegato di Vittoria Assicurazioni.

“Insieme a Vittoria Assicurazioni abbiamo vissuto nella stagione appena conclusa alcuni momenti che nessuno di noi dimenticherà. Il logo della Vittoria alata ha debuttato sulle nostre maglie lo scorso novembre con le vittorie di Padova su Samoa e di Firenze contro l’Australia, una storica prima volta…Tutti questi momenti hanno fatto sì che il rapporto tra noi, oggi, si traduca in una serie di azioni concrete che vanno ben oltre la semplice condivisione valoriale. Con la compagnia e con i professionisti che la guidano c’è una forte affinità umana, la volontà di raggiungere insieme grandi traguardi, sportivi e di business. A tutto ciò si aggiunge la forte tensione che ci accomuna nel voler influenzare positivamente, con le nostre azioni, la società civile. Il Vittoria For Women Tour che questa estate ha affiancato il nostro Trofeo di Beach Rugby, sensibilizzando alla prevenzione oncologica femminile, è la prima di tante iniziative che ci vedranno impegnati fianco a fianco fuori dal campo da gioco. Continuare a lavorare insieme per i prossimi due anni non solo è nella logica delle cose, ma è nel comune sentire lo sport e la vita delle nostre due realtà”, ha dichiarato Marzio Innocenti, Presidente della FIR.

“Il sodalizio con una robusta realtà sportiva portatrice di nobili valori, l’ampliamento della visibilità e della notorietà del brand e l’avvio di attività non solo pubblicitarie, ma anche sociali come il Vittoria For Women Tour – un viaggio itinerante estivo per la prevenzione oncologica femminile nella cornice del Trofeo Italiano di Beach Rugby – sono stati una grande opportunità per la Compagnia per accrescere lo spirito di appartenenza della sua Community. E adesso non vediamo l’ora di scoprire ciò che ci riserva il futuro. Abbiamo voglia di raggiungere nuovi traguardi e di ampliare i benefici di questa collaborazione anche ad altri partner”, ha concluso Matteo Campaner, Direttore Generale di Vittoria Assicurazioni.