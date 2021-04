LA MLB HA CONFERMATO CHE IL COLORADO OSPITERA’ L’ALL-STAR GAME

(di Lorenzo Di Nubila) – La Colorado ospiterà l’All-Star Game 2021 dopo che lo stesso è stato spostato da Atlanta in risposta alla nuova legge sul voto restrittiva della Georgia. La Major League Baseball (MLB) ha confermato che ilospiterà l’dopo che lo stesso è stato spostato da Atlanta in risposta alla nuova legge sul voto restrittiva della Georgia.

L’All-Star Game e il Draft MLB erano originariamente programmati per svolgersi al Truist Park, sede degli Atlanta Braves, ma il commissario della lega Rob Manfred ha annunciato la scorsa settimana che l’organizzazione avrebbe trasferito l’evento per dimostrare i propri valori.

L’evento, che vede i migliori giocatori dell’American League (SL) sfidare una squadra della National League (NL), è quindi programmata per il 13 luglio al Coors Field, stadio dei Colorado Rockies.

La MLB ha affermato che il Colorado è stato scelto per sostituire Atlanta in parte anche perchè aveva già presentato un’offerta per ospitare l’All-Star Game, compresa la fornitura per gli hotel, gli spazi dedicati agli eventi e l sicurezza. Inoltre, la lega stessa ha affermato che il governatore dello stato Jared Polis e Michael Hancock, sindaco di Denver, si sono entrambi impegnati a fornire le strutture e i servizi necessari per l’evento.

La nuova legge sul voto della Georgia, firmata alla fine del mese scorso dal governatore repubblicano dello stato Brian Kemp, è stata pesantemente criticata dai democratici e dai sostenitori del diritto di voto. La legislazione pone nuovi limiti al voto, abbrevia i periodi per le elezioni di ballottaggio e rende reato offrire agli elettori cibo e acqua mentre attendono in fila.

Gli Atlanta Braves hanno affermato di essere molto delusi dalla decisione della MLB di trasferire l’All-Star Game, mentre Kemp ha accusato la lega di aver ceduto alla paura, all’opportunismo politico e alle bugie liberali.

Il Colorado ospiterà, dunque, l’evento tanto atteso un anno prima che lo stesso venga ospitato al Dodger Stadium di Los Angeles, mentre il Citizens Bank Park di Philadelphia è già programmato per ospitare l’incontro nel 2026.