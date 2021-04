FANCODE ACQUISISCE I DIRITTI ESCLUSIVI DI CRICKET WEST INDIES

(di Lorenzo Di Nubila) – FanCode , piattaforma di streaming con sede in India, ha stipulato una partnership di trasmissione di quattro anni con Cricket West Indies.

Tale accordo offrirà ai fans indiani l’accesso a quasi 150 partite internazionali e 250 partite nazionali di cricket, oltre a concedere a FanCode i diritti esclusivi per il prossimo tour indiano delle West Indies nel luglio 2022.

L’accordo con il marchio mediatico di proprietà di Dream Sports copre anche 16 incontri internazionali maschili delle West Indies contro paesi come Inghilterra, Australia e Pakistan, la competizione domestica “CG Insurance Super50 Cup”, le partite casalinghe della selezione femminile West Indies e le partite internazionali di Cricket Under-19.

Per aumentare la sua copertura in live streaming, FanCode ha detto che creerà contenuti sportivi innovativi per un coinvolgimento più profondo dei fan, offrendo ai fan indiani filmati dietro le quinte, le storie dei giocatori e le caratteristiche sulla storia del cricket caraibico.

Gli spettatori di FanCode avranno la possibilità di guardare una singola partita o un intero torneo attraverso un’offerta appositamente curata. Match Pass offrirà partite autonome in pay-per-view (PPW) e Tour Pass offrirà l’accesso a un intero torneo. Gli abbonati avranno anche la possibilità di scegliere tra più tipologie di abbonamento, come quello mensile o annuale.

Gli utenti avranno anche la possibilità di personalizzare i dati che desiderano vedere durante la visione del live streaming, inclusi punteggi live interattivi e veloci senza pubblicità, statistiche e analisi sportive approfondite, momenti salienti delle partite in tempo reale e feed audio multipli.