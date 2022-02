La LBA entra nel mondo NFT. Al via la collection “Frecciarossa Final Eight” di Pesaro. Partnership con Dachain.com

Con la Frecciarossa Final Eight 2022 Legabasket lancia la prima collezione NFT dedicata alla Coppa Italia. Le collezioni esclusive saranno tre, disponibili sul marketplace DaChain.com e offriranno ai fan l’opportunità di collezionare i momenti più spettacolari dell’evento oltre ad alcune azioni memorabili della storia della competizione.

Nell’ultimo anno il termine NFT, “non-fungibile token”, ovvero “token non fungibile”, è diventato uno dei principali trend a livello mondiale. Quando si parla di NFT ci si riferisce ad un qualsiasi file digitale (un video, una foto, un audio, una canzone, ecc…) a cui viene assegnato un tipo speciale di token crittografico che ne rappresenta l’atto di proprietà e il certificato di autenticità scritto su tecnologia Blockchain (la stessa utilizzata anche dalle banche). Il bene digitale diventa così unico, in quanto non può essere né sostituito, né replicato, e porta sempre con sé la firma del suo autore, proprio come un’opera d’arte.

Il processo per diventare proprietari di un NFT LBA è molto semplice: dopo essersi registrati su DaChain.com sarà sufficiente aggiungere al proprio carrello tutti gli NFT che si desiderano acquistare. Caricando il credito necessario nel proprio portafogli virtuale tramite carta di credito (ogni Euro caricato nel proprio portafogli verrà convertito in DaCoin, la moneta che consente gli acquisti sulla piattaforma) e completare l’acquisto come in un classico store online. A questo punto l’utente avrà la proprietà del bene digitale e potrà decidere di conservarlo come collezione, venderlo ad altri utenti o acquistarne di nuovi nel marketplace (disponibile a partire dal secondo drop).

Il primo drop “We Made History” sarà rilasciato a partire dal 16 febbraio e comprenderà l’intera collezione “Classic Moments” e una prima serie di NFT ” Special Collectibles”. La seconda parte di quest’ultima e l’intera collezione “Magic Moments” saranno disponibili con un secondo drop post evento. Magic Moments e Classic Moments saranno prodotti in doppia tiratura e contraddistinti da cornici Epic e Legendary, a seconda della rarità. L’operazione di Lega Basket nasce grazie al contributo di Infront e DaChain (per la parte tecnologica).