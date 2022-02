La Federugby italiana si lega al marchio RDS

La Federazione Italiana Rugby e RDS 100% Grandi Successi Suono hanno sottoscritto un accordo di media-partnership che, a partire dall’imminente Guinness Sei Nazioni e per tutto il 2022, vedrà la principale radio italiana di flusso operare come Radio Ufficiale del rugby italiano.

Mentre il movimento nazionale celebra il ritorno in presenza allo Stadio Olimpico di Roma per il Torneo, RDS è pronta ad arricchire l’avvicinamento alle sfide degli Azzurri su tutti i propri canali con una copertura radio approfondita, collegamenti dal raduno azzurro, interviste ai protagonisti istituzionali della Federazione e contenuti social dedicati.

Attraverso il racconto dei valori principali di questo sport, tra cui passione e cultura, l’obiettivo di RDS sarà finalizzato a una promozione diffusa del mondo del rugby italiano e internazionale, per coinvolgere quanti più ascoltatori possibili non solo tra appassionati e giocatori di lungo corso, ma soprattutto neofiti e curiosi.

Michele Signorini, Direttore Generale di FIR, ha dichiarato: “Roma ed il Sei Nazioni sono un binomio strategico e vincente, un asset fondamentale non solo per FIR ma per l’intero ecosistema del rugby italiano. Siamo sempre impegnati a sviluppare nuove partnership che condividano con noi la volontà di rendere il rugby italiano sempre più parte della cultura sportiva e popolare e, da parte di RDS, abbiamo trovato interesse, passione e voglia di percorrere insieme a noi, nel 2022 ma speriamo anche ben oltre, la strada di crescita che desideriamo e che abbiamo ben chiara in mente per l’Italrugby e per tutto il nostro movimento”.

“Siamo molto orgogliosi di annunciare questa partnership con la Federazione Italiana Rugby, realtà prestigiosa nel panorama sportivo internazionale che ha scelto di collaborare con noi in ottica di rilancio del rugby italiano e lo sviluppo di format di sport & music entertainment– ha aggiunto Massimiliano Montefusco, General Manager di RDS 100% Grandi Successi – Crediamo molto in questo progetto e soprattutto in questo sport, con cui condividiamo i principali valori: lealtà, onestà, cortesia e passione, tutte prerogative fondamentali anche nel business”