La Lazio lancia il marketing relazionale allo stadio Olimpico

In questa fase di ripartenza del campionato, tra i club più attenti alla propria fan base vi è sicuramente la S.S. Lazio. Nell’ambito del progetto di marketing relazionale denominato “Tu non sarai mai sola”, la società di Claudio Lotito ha lanciato due nuove iniziative: “Canta l’Inno” e “Annuncia la Formazione”.

Parteciparvi è semplice e intuitivo. E’ sufficiente collegarsi al sito seguendo le procedure di iscrizione e inviando due video-selfie in cui vengono cantati gli inni della squadra capitolina (“So’ già due ore” e “Vola Lazio Vola“). La seconda modalità multimediale è quella in cui si risponde al lancio dello speaker, in occasione della lettura della formazione, come di solito avviene allo stadio Olimpico. I video vengono mandati in onda sui maxi schermi dell’impianto gestito da “Sport e Salute” (ex Coni e Servizi) in occasione delle gare casalinghe (complessivamente vengono inseriti non meno di 80 “contributi”).

Nello specifico i video appena descritti accompagnano l’ingresso in campo dei calciatori e seguono il fischio finale della partita. Nei contenuti self-made da parte dei tifosi è prevista, però, l’assenza di pubblicità o di immagini non consone. Oltre a ciò è consigliato l’utilizzo di cuffie/ auricolari per garantire una migliore qualità dell’audio. Infine i video prodotti vengono inviati direttamente su whatsapp ad numero dedicato. creato, in queste ultime settimane, dall’area marketing biancoceleste.

Nella fase finale della stagione 2020 i club stanno mostrando forte attenzione ai propri supporter. I tifosi son tornati “centrali” e le società hanno finalmente compreso non solo l’importanza economica della loro presenza, ma anche quanto sia necessario sviluppare, proprio nella fase contingente dell’emergenza, iniziative di fan engagement durante le gare ufficiali (per tenere uno stretto contatto anche in assenza di pubblico sugli spalti).