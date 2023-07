Federico Bonami si conferma “libero” della Emma Villas. Conferma la partnership con Scotti Audi

Il pallavolista presentato questa mattina da Scotti Audi, che rimane automotive partner del club toscano (da quest’anno nella A2 di volley maschile).

“Sono orgoglioso di questa doppia conferma”. Il vicepresidente di Emma Villas Siena, Fabio Mechini, si mostra sorridente. Al suo fianco ci sono Udo Herbert, amministratore delegato di Scotti & Co. e Federico Bonami, che già militava nel team biancoblu nella scorsa stagione e che è stato confermato per il prossimo campionato. Mechini si rivolge a Herbert: “Siamo felici di avere un partner tanto prestigioso come Scotti Audi, che lo scorso anno ci è stato vicino e ci ha supportato e che continuerà a farlo nella prossima annata sportiva”. Poi guarda Bonami: “La sua conferma non era scontata – dichiara il vicepresidente di Emma Villas Siena. – La società ha l’idea di creare un gruppo importante. Abbiamo entusiasmo e vogliamo essere tra i protagonisti del prossimo campionato per portare in alto il nome di Siena. Al contempo prosegue il nostro impegno per creare una Academy di livello”.

“Rafforziamo questa partnership – è il commento di Udo Herbert, amministratore delegato di Scotte & Co. – Stiamo registrando buone risposte dal mercato dell’auto, abbiamo una leadership nel settore delle auto di lusso con macchine assolutamente attrattive che offriamo alla nostra clientela. La clientela senese ci ha accolto positivamente. Continuiamo a stare vicini alla Emma Villas Siena, il mondo del volley sta vivendo un grande momento. La società biancoblu ha una visione per il futuro e per ciò che vorrà fare nei prossimi anni, questa caratteristica è certamente importante. Vogliamo vincere insieme, per noi la vicinanza al mondo dello sport è un elemento importante. Siamo felici di proseguire questa avventura e questa collaborazione”.

Il “libero” Federico Bonami farà dunque parte del roster senese della prossima stagione. Si tratta di una conferma dopo il campionato che il pallavolista ha già giocato a Siena nella scorsa annata: “Con il vicepresidente Fabio Mechini e con i dirigenti della Emma Villas ci siamo sentiti assiduamente nelle scorse settimane – è la sua dichiarazione. – Già un anno fa feci una scelta importante, quella di tornare in Toscana. Andremo avanti insieme. Saremo competitivi, qui c’è un progetto, c’è un allenatore di qualità, vogliamo fare bene”.

Scotti Audi sarà anche nella prossima stagione automotive partner della Emma Villas Siena. A presentare la partnership c’erano questa mattina anche il brand manager Gianni Brinati e la responsabile marketing Federica Montevidoni.

“Il nostro intento e obiettivo – ha dichiarato Vittorio Angelaccio, responsabile marketing e commerciale di Emma Villas Siena – è sviluppare nuove idee e nuovi progetti. Vogliamo portare avanti varie iniziative, coinvolgendo anche il nostro settore giovanile che è una parte del club sul quale intendiamo investire fortemente. Tante persone conoscono i brand e le aziende che ci supportano e che ci stanno vicino. Con Scotti Audi ci siamo trovati veramente bene, è un orgoglio essere ancora accanto a loro. Rappresentanti del gruppo ci hanno sostenuto nell’intera scorsa stagione, da parte loro c’è stato un coinvolgimento anche emotivo importante. Vogliamo continuare a valorizzare il nostro brand e quello di chi ci accompagna nel nostro percorso”.