La FIPE lancia la nuova campagna tesseramenti stagione 2024

“I M FIPE ESPERTI DELLA FORZA DAL 1902” è un progetto di comunicazione che parte dai valori e dai punti di forza della FIPE (Pesistica Olimpica e Paralimpica, Formazione) aggiungendo i temi di promozione e sviluppo connessi ai progetti Stenathlon e Stenathlon Young.

IM FIPE crea un marchio identificativo che vada a «firmare» in modo coerente e coordinato la comunicazione della FIPE in termini di marketing associativo.

I M FIPE punta sulle facce dei nostri tecnici e delle persone della FIPE per lanciare un messaggio finalizzato al rinnovo della tessera e della affiliazione, offrendo agli associati una identità chiara e migliorando i servizi erogati.

I M FIPE punta sul valore fondante della FIPE che è l’allenamento della forza e l’esperienza nella formazione.

Antonio Urso, Presidente FIPE: “La campagna tesseramento FIPE 2024 è totalmente incentrata sul senso di appartenenza che noi sentiamo essere il punto cruciale del nostro percorso. La Federazione Italiana Pesistica, nella sua lunghissima storia, è senza ombra di dubbio il punto di riferimento della Forza dal 1902; abbiamo formato tecnici, atleti, che si sono affidati alla nostra professionalità, consapevoli di rapportarsi con gli ‘esperti della Forza’ in ogni sua accezione. E’ una fiducia che parte da una condivisione, che noi sentiamo e che vogliamo ogni anno rafforzare e consolidare. ‘I’m Fipe’ dice il nostro slogan: io sono la FIPE, tutti noi siamo la FIPE, con un senso di squadra che ci accompagna costantemente, negli uffici federali come in palestra, e che ci supporta nel nostro percorso di sviluppo continuo e pulito della nostra disciplina”