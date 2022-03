Lega Pallavolo e ChainOn aprono una nuova era: sottoscritto il 1° contratto di sponsorship in blockchain

Il 1°marzo 2022 è una data storica per il mercato delle sponsorizzazioni: è il giorno in cui è stato sottoscritto il primo contratto di sponsorizzazione in blockchain in Italia.

A firmare il primo “smart contract” di sponsorizzazione basato sulla tecnologia blockchain, sono Lega Pallavolo, il consorzio che raccoglie le squadre partecipanti ai campionati di pallavolo maschile italiani di Superlega, Serie A2 e Serie A3, e ChainOn, il primo marketplace per la compravendita di sponsorizzazioni e diritti media nello sport e nell’intrattenimento attraverso l’utilizzo di algoritmi proprietari, blockchain e intelligenza artificiale.

Il Presidente di Lega Pallavolo, Massimo Righi, e il Ceo di ChainOn, Giovanni Palazzi, hanno stipulato oggi, da remoto, uno smart contract, ovvero un contratto digitale, per un accordo di partnership.

La stipula, avvenuta sulla piattaforma di Chainon, apre le porte a un nuovo scenario per le sponsorizzazioni, sportive e non. La blockchain, infatti, è il sistema di crittografia più sicuro al mondo e permette contratti “intelligenti” che possono essere negoziati con le medesime garanzie dei tradizionali: in pochissimo tempo (giorni e non mesi) e gestendo in automatico corrispettivi variabili legati, ad esempio, all’audience ottenuta da una partita. Il tutto con un costo dell’intermediazione che ChainOn, in questa fase, quantifica nell’1%.

La piattaforma www.chainon.it sarà online a partire dal 4 marzo 2022. Sarà una vera e propria “vetrina” ad accesso riservato in cui gli investitori (aziende) e i venditori (club, federazioni, atleti, intermediari) avranno a disposizione un crescente database di opportunità di sponsorizzazione. Investitori e venditori potranno incontrarsi virtualmente, scambiarsi informazioni, negoziare e concludere contratti digitali di sponsorizzazione. Gli iscritti fino al 31 maggio 2022 potranno accedere alla piattaforma gratuitamente e con commissioni ridotte all’1%.

In virtù di questo primo, storico, smart contract, ChainOn diventa Official Innovation Partner della Lega Pallavolo. L’accordo prevede l’accesso gratuito fino al 31/12/2022 al marketplace www.chainon.it per la Lega e i 53 club che la compongono (tra Superlega, A2 e A3), che potranno così proporre le proprie offerte di sponsorizzazione sulla Piattaforma.

Per l’occasione, è stato istituito il Premio Innovazione ChainOn/Lega Pallavolo, che verrà assegnato al Club della Lega che si sarà maggiormente distinto nella stagione su questi temi. ChainOn sarà inoltre presente sui led a bordo campo della Final Four Del Monte® Coppa Italia 2022, che si terrà il 5 e 6 marzo prossimi all’Unipol Arena di Bologna.

Giovanni Palazzi – Ceo and Founder ChainOn: “Questa giornata è storica per noi e per tutto il mercato delle sponsorizzazioni sportive. Sono particolarmente lieto che Lega Pallavolo, la NBA del volley, abbia accolto con entusiasmo la visione innovativa di ChainOn. La blockchain, dopo i fan token e gli NFT, si imporrà anche nella compravendita di sponsorizzazioni e diritti media, imponendo nuovi paradigmi basati sulla velocità di transazione, la possibilità automatica di legare il compenso ai risultati raggiunti e l’opportunità di smobilizzare il magazzino dei diritti sponsorizzativi invenduti dei club sportivi, un mercato che in Italia vale circa 100 milioni di euro all’anno. Il tutto con commissioni che su ChainOn oggi sono l’1% del valore di vendita, contro il 15% medio offerto dal mercato con l’intermediazione tradizionale. Il tutto senza contare gli ulteriori risparmi in costi di ricerca, negoziazione, contrattualistica e gestione. Stiamo parlando di una vera rivoluzione per il rilancio dello sport ad ogni livello di cui stiamo ponendo, insieme a Lega Pallavolo Serie A, la pietra miliare”

Massimo Righi – Presidente Lega Pallavolo: “La modernità del progetto ChainOn ci ha immediatamente colpito, e siamo entusiasti dell’innovativa collaborazione instaurata. Crediamo fermamente nel progresso tecnologico e non perdiamo occasione di favorirlo sia in campo, con innovazioni costanti in ambito di Video Check e spettacolarità degli eventi, che fuori da esso, con iniziative e collaborazioni come questa, che guardano alla crescita e al rinnovamento in una maniera del tutto analoga alla nostra. Poter disporre di un partner di innovazione ci consentirà senza dubbio un’ulteriore crescita, della quale beneficeranno i nostri Club e in maniera indiretta anche tutti coloro che ci seguono”.