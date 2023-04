La Federpesistica italiana si lega a 4+ Nutrition fino ai Giochi di Parigi 2024

courtesy of www.federpesistica.it

La Federazione Italiana Pesistica ha annunciato un nuovo partner che sarà al fianco del “Team Italia” nel cammino verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Si tratta di 4+ Nutrition, azienda tutta italiana di integratori, prodotti perfetti per chi come i nostri Azzurri del Team Italia di Pesistica Olimpica, si allena ogni giorno, più volte, e per chi ha deciso di fare dello sport la sua vita.

“Nel nostro percorso di qualificazione olimpica vogliamo al nostro fianco solo marchi e prodotti di eccellenza e 4+ Nutrition rappresenta a pieno la nostra filosofia – dice il Presidente FIPE Antonio Urso – riuscire ad abbinare la qualità all’italianità per noi è una priorità. Sono certo che insieme raggiungeremo obbiettivi ambiziosi”.

“Passione e impegno, voglia di mettersi alla prova e puntare sempre all’eccellenza. Con la Federazione Italiana Pesistica ci siamo trovati su valori comuni, – afferma Diego Rossetto, CEO di 4+ Nutrition – condivisi dal rapporto instaurato con i dirigenti, gli atleti e lo staff tecnico. Per noi è un piacere ed un onore poter dare seguito a questa collaborazione, siamo pronti ad accompagnare i ragazzi all’importante obiettivo dei Giochi Olimpici di Parigi 2024”.