Warner Bros. Discovery pronta per la nuova stagione del ciclismo “pro”

Warner Bros. Discovery ha presentato la nuova stagione del ciclismo professionistico, dalla strada alla pista, passando per mountain bike e ciclocross, con i maestri delle classiche Mathieu ven der Poel e Wout van Aert, le imprese di Filippo Ganna e le emozioni rosa del Giro d’Italia, verso la grande sfida di Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard al prossimo Tour de France (2023).

Il lancio della stagione ciclistica di Warner Bros. Discovery consolida Eurosport come “Home of Cycling” con la copertura streaming integrale di discovery+, Eurosport App e GCN+ per un anno di ciclismo di alto livello: