L’exchange Bitget nuovo sponsor della Juventus Women

In occasione della “Giornata internazionale della Donna”, il brand Bitget* (al cui interno il 40% dei ruoli manageriali è ricoperto da donne) ha ufficializzato di essere diventato sponsor ufficiale della Juventus Women, una delle squadre di calcio tricolori di maggior successo, avendo vinto già 5 scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane.

Nel 2021, Bitget è diventato lo sleeve sponsor della Juventus FC, un accordo che è stato rinnovato anche per la stagione in corso (2022-23). Insieme alla Juventus, Bitget ha lanciato la campagna worldwide “Take Your Shot” (nella foto in primo piano), un messaggio che ispira le persone a osare di più nel perseguire i propri sogni, indipendentemente dal loro sesso.