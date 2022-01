Kylian Mbappé global brand ambassador di Oakley

(di Giuseppe Berardi) – La stella del Paris Saint Germain Kylian Mbappé ha siglato un contratto di sponsorizzazione con il marchio di occhiali Oakley. Si tratta di un deal di durata pluriennale e investe il calciatore francese del ruolo di global brand ambassador dell’azienda di proprietà del gruppo italiano Luxottica.

La collaborazione tra Mbappé e Oakley prende il via con il lancio della campagna “be who you are”, un cortometraggio sul percorso del calciatore verso il successo. In virtù dell’accordo l’attaccante del PSG sarà testimonial del nuovo prodotto Kato e dell’intera collezione lifestyle di occhiali Oakley e contribuirà anche al lancio di nuovi prodotti in futuro.

“Sono entusiasta di collaborare con un marchio che condivide i miei valori, la mia storia e mi supporta nelle mie iniziative per aiutare a ispirare i giovani nel mondo”, ha dichiarato Kylian Mbappé.

Caio Amato, direttore marketing di Oakley, ha aggiunto: “In Oakley crediamo che gli atleti non siano misurati solo dalla forza del loro corpo, dalla velocità o dalla precisione, ma dalla forza del loro cuore, dalla gentilezza e dall’empatia. Ed è ciò che Kylian rappresenta per noi: un grande essere umano che comprende il suo ruolo al di là dello sport: guidare e ispirare le generazioni future a credere in sé stesse ed essere ciò che sono”.

Il fuoriclasse francese è al centro anche di manovre di mercato che riguardano le big del calcio. Mbappé è in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain e sulle sue tracce c’è il Real Madrid che aveva già provato a strappare il campione ai parigini l’estate scorsa.

Non è da escludersi però anche un rinnovo di contratto per il calciatore, campione del Mondo con la Francia nel 2018.

Di recente Mbappé è stato premiato ai Globe Soccer Awards 2021 come giocatore dell’anno per il 2021 e in quell’occasione aveva dichiarato di essere felice a Parigi e di trovarsi benissimo n mezzo a tanto campioni come Neymar e Messi.

Kyliam Mbappé, oltre ad essere uno dei calciatori più pagati al mondo, è anche un testimonial molto ambito dai brand commerciali. Il suo sponsor principale è Nike che ha deciso di legarsi al francese sin dal 2006, quando Kylian ero appena un bambino ma già dotato di enorme talento.

Tra gli altri top partner spiccano Hublot, il marchio di orologi di lusso svizzero, e EA Sports, con Mbappé che compare sulla copertina di FIFA, prodotto di punta dell’azienda americana e videogame sul calcio più venduto al mondo.

A questi si è unito il brand del lusso Dior che scelto l’asso del calcio francese come suo testimonial per la linea di abbigliamento maschile disegnata da Kim Jones e per il profumo Sauvage.

Mbappé ha pubblicato una biografia a fumetti dal titolo “JE M’APPELLE KYLIAN” dove racconta in prima persona il suo percorso, tra sogni e ambizione, che l’ha portato sul tetto del mondo con la sua nazionale.