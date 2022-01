La Lega Serie A lancia con Crypto.com gli NFT della Supercoppa Frecciarossa

Disponibili dalle ore 15:00 di oggi, sulla piattaforma Crypto.com, gli esclusivi “NFT” realizzati per celebrare la “Supercoppa Frecciarossa” (nella foto in primo piano una immagine del trofeo), l’evento sportivo che ha visto affrontarsi mercoledì 12 gennaio sul campo dello stadio “Giuseppe Meazza” di Milano l’Inter e la Juventus FC.

L’esclusiva collezione, disponibile su crypto.com/nft/profile/legaseriea, comprende il trofeo ufficiale della competizione, la medaglia d’oro consegnata a ciascun calciatore della squadra vincitrice e il video dell’alzata della Supercoppa Frecciarossa da parte dell’Inter.

Nello specifico sono disponibili:

Trofeo Supercoppa Frecciarossa: 100 editions

Medaglia d’oro: 175 editions

Alzata di Coppa: 200 editions

“Anche quest’anno un grande evento di Lega Serie A offre la possibilità ai tantissimi fan ed appassionati di aggiudicarsi gli esclusivi NFT realizzati con Crypto.com – ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A -. Siamo certi che i Non Fungible Tokens della Supercoppa Frecciarossa riscuoteranno un grandissimo successo, come già avvenuto la scorsa stagione in occasione della Finale di Coppa Italia. È la prima volta che gli NFT vengono realizzati nella Supercoppa di Lega e per l’occasione abbiamo pensato ad uno stile ancora più moderno, tecnologico ed accattivante che siamo certi incontrerà il gusto dei tifosi e della comunità dei collezionisti digitali. Grazie a questa speciale collezione Lega Serie A continua nella crescita come Media Company attraverso la valorizzazione delle proprie proprietà intellettuali anche nel mondo digitale”. (fonte: Lega Serie A)