Al via il progetto Dazn studios e il brand è al 7° posto tra le realtà più tecnologiche al mondo

(di Francesca Diana) – La piattaforma streaming Dazn si appresta a lanciare contenuti originali nel 2022, tramite il lancio della nuova divisione Dazn Studios. Lo scopo è quello di instaurare collaborazioni strategiche che vadano oltre la distribuzione dei match, consolidando la propria posizione nel panorama globale. La graduatoria di The Ste Group, con l’ausilio del The English Institute of Sport, ha infatti recentemente collocato il gruppo londinese in 7a posizione tra i 50 brand più tecnologici e influenti nel mondo dello sport nel 2021, davanti ad Amazon e Sky.

Questo recente progetto nasce dalle nuove strategie introdotte a seguito della nomina di unico CEO di Shay Segev, entrato nel gruppo a giugno 2021. Dazn Studios verrà lanciato in seguito all’avvio della programmazione dei contenuti, anche se l’azienda sta già facendo trapelare qualche dettaglio ancora non pubblicizzato.

In prima linea troveremo dei contenuti riguardanti Ronaldo Nazario da Lima, su cui sono in preparazioni tre progetti, e Diego Armando Maradona: Ronnie, un film incentrato sull’icona del calcio brasiliano Ronaldo che realizzato da Zoom Sport, che esplora l’ascesa e la discesa della sua carriera, e Maradona: The Fall di Angus, un lungometraggio realizzato dalla Ronachan Films di Macqueen sul test antidroga positivo di Diego Maradona durante la Coppa del Mondo del 1994. Si passa poi ad un memoriale delle passate edizioni dei Campionati del Mondo con storie inedite, in attesa proprio di quelli che si disputeranno in Qatar nel prossimo dicembre. Riguardo proprio questi ultimi, il primo documentario su di essi è Green Lions, che esplora la storia non raccontata degli eroi camerunesi della Coppa del Mondo 1990, facendo un focus sui campi di addestramento e sulle storie dei protagonisti di quella vicenda. Nel frattempo, sarà presentata in anteprima al Sundance Film Festival 2022, che si svolgerà dal 20 al 30 Gennaio, il film diretto Eva Longoria dal titolo Civil War sotto il marchio Dazn Originals.

Tra le novità vi è anche la nuova collaborazione tra Coca Cola e Dazn Italia chiamata Super Match, che permette agli appassionati di calcio di provare una nuova esperienza di visione live, condivisa in occasione delle partite più attese della Lega Serie A. Gli spettatori potranno scegliere di seguire le partite assieme a popolarità come Gli Autogol, Cronache dello Spogliatoio, e i protagonisti della Bobo Tv, Christian Vieri e Nicola Ventola, che si alterneranno nella telecronaca dei match accompagnati da un giornalista sportivo, arricchendo ulteriormente l’offerta per i fruitori della piattaforma.