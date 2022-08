L’FC Inter svela la nuova maglia Away 2022/23

Brothers and Sisters of the World: l’Away Kit 2022/23 (nella foto in primo piano) esalta il carattere internazionale che da sempre contraddistingue il dna del club e che trova la sua massima espressione nella nuova seconda maglia.

Il bianco fa da base al nuovo design, arricchito da una stampa in colore light acqua che raffigura un “planisfero”. Lo spirito inclusivo e l’apertura al mondo sono inoltre esaltati dalla scritta “Internazionale” posizionata all’interno del colletto.

Progettato per abbinarsi alla combinazione di colori della maglia, lo stemma ricolorato è posizionato in corrispondenza di Milano sulla mappa, per sottolineare ancora una volta il legame indissolubile tra l’Inter e la sua città. I pantaloncini e i calzettoni del nuovo kit sono invece di colore bianco.

Come per la divisa Home, il nuovo kit si inserisce nell’ampia iniziativa “Move to Zero di Nike”, che predilige l’utilizzo di materiali alternativi a basse emissioni di carbonio. Le nuove maglie sono realizzate per almeno il 95% da bottiglie di plastica riciclate. Si tratta di un kit rivoluzionario che unisce prestazioni elevate ad una filosofia produttiva che mette al centro la riduzione dell’impatto ambientale.

Il nuovo Away Kit verrà inaugurato dai giocatori nerazzurri sabato 13 agosto in occasione di Lecce-Inter, prima partita del campionato di Serie A 2022/23, e sarà inoltre protagonista del tour di Inter Women in America, in programma dal 7 al 14 agosto, esaltando ulteriormente il concetto di internazionalità che sta alla base della nuova seconda maglia.