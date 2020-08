Kappa nuovo sponsor tecnico per 6 anni dell’ACF Fiorentina

Il Gruppo BasicNet ed ACF Fiorentina hanno annunciato il nuovo accordo di sponsorizzazione tecnica tra la società calcistica e i marchi del Gruppo torinese. La durata dell’accordo sarà di 6 anni, a partire dalla stagione sportiva 2020-2021. La partnership prevede che l’immagine della squadra viola sia abbinata al brand Kappa per quanto riguarda l’equipaggiamento tecnico-sportivo in campo e ai marchi Robe di Kappa, K-Way, Superga, Briko e Sebago®per abbigliamento e calzature di rappresentanza e tempo libero. I prodotti a marchi del Gruppo BasicNet saranno indossati anche dalle formazioni giovanili della Fiorentina, sia maschili sia femminili“.

Secondo quanto risulta all’agenzia Sporteconomy, la durata dell’accordo prevede 4 anni più di 2 di opzione. La stampa specializzata ha parlato di oltre 25 milioni di euro di vabore complessivo. In questa cifra però sono da calcolare i bonus (molto alti) in caso di raggiungimento traguardi sportivi e la parte royalties sulle vendite. Si stima che queste due voci possano pesare anche per il 50% del totale.

Kappa sostituisce il brand transalpino Le Coq Sportif, che prevedeva un contratto annuale (all inclusive) superiore ai 4 milioni di euro a stagione.