Kappa firma le nuove maglie del Cesena FC (Lega Pro) fino al 2026

“Abbiamo voluto iniziare questo percorso con una nuova squadra, uno nuovo staff ma anche con una nuova immagine, con una nuova maglia che valorizzasse l’importanza del Cavalluccio”. Il co-presidente del Cesena FC Robert Lewis ha spiegato così la scelta stilistica delle nuove maglie bianconere durnate la conferenza stampa di presentazione: “Voglio ringraziare Kappa con cui abbiamo lavorato sodo: era una grande sfida disegnare il nuovo kit e Kappa è stato sempre vicino a noi. Abbiamo firmato un contratto di quattro anni e quindi ci attende un percorso lungo da fare insieme. E naturalmente ringrazio PLT puregreen per essere ancora al nostro fianco”.

Alla presentazione delle nuove maglie bianconere era presente il vicepresidente vicario di Lega Pro, Marcel Vulpis (nella foto sopra a destra), che ha evidenziato come “Cesena e Kappa (fornitore tecnico ufficiale fino al 2026, nda) siano due brand storici ciascuno nel suo settore, oltre che espressione del Made in Italy”. “Ma con la nuova proprietà americana – ha proseguito – il club bianconero acquisisce una proiezione internazionale e in questo potrà trovare in Kappa un partner prezioso. Mi piace segnalare poi che nella scorsa stagione Kappa era sponsor di Bari, Palermo e Modena, e tutte e tre sono salite in Serie B. E un plauso va a PLT puregreen: in un momento storico del Paese non brillante dal punto di vista economico, avere un partner che si conferma Main Sponsor è un segnale importante”.