Kappa-Cesena FC: matrimonio fino al 2026

I modelli d'eccezione Cioffi e Corazza per la presentazione della nuova maglia del Cesena FC

Le nuove maglie sono griffate, per la prima volta nella storia del Cesena, da Kappa, che, a partire da questa stagione e fino al 30 giugno 2026, è il nuovo Fornitore Tecnico Ufficiale del club bianconero. Oltre alla prima squadra, il celebre marchio italiano vestirà tutte le selezioni del settore giovanile e la sezione femminile, accompagnando il mondo bianconero sia nelle performance in campo, sia nei momenti di training e di rappresentanza.

“C’è stato grande entusiasmo da parte nostra e del Cesena a iniziare questa collaborazione” ha dichiarato Pietro Falvo, Sales Manager di Kappa 4team. “Ci siamo conosciuti tardi rispetto a quelli che sono i tempi di una stagione sportiva ma ci siamo messi subito al lavoro e fatto di tutto per riuscire a creare maglie che rispecchiassero il carattere di Kappa e la richiesta del club. Il modello con cui scenderà in campo il Cesena è l’evoluzione della famosa Kombat che negli Europei del 2000 rivoluzionò l’idea di maglia di gioco: l’abbiamo realizzata insieme al Cesena e in particolare alla moglie di John Aiello, Allison. Abbiamo subito sposato l’idea del Cavalluccio e di valorizzarlo il più possibile: crediamo di esserci riusciti”.