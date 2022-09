Quanti sono i casinò online che accettano American Express?

Tra i tanti siti d’azzardo presenti in Italia, molti casinò con prelievo American Express sono tra i preferiti degli appassionati. Capiamo quanti ce ne sono e come funzionano.

Gli italiani sono grandemente appassionati di casinò online e di scommesse e viene facile chiedersi come, nel mondo del web, si sia ovviato al problema della sicurezza sia per i dati personali che per i dati bancari. Per questa ragione, la maggior parte dei casinò utilizzano metodi di pagamento molto conosciuti. I casinò online che accettano American Express sono sempre di più e il marchio di questa azienda statunitense è già, da solo, sinonimo di grande affidabilità. La lista di imiglioricasinoonline, che include tutti i casinò che usano American Express tra i vari servizi, è a disposizione per ulteriori informazioni.

Che cos’è American Express?

American Express merita, probabilmente, una medaglia per aver mantenuto un appeal costante nella finanza mondiale. L’azienda, con sede a New York, ha più di 170 anni di storia costruita su servizi di pagamento integrato di altissima qualità. La società, oltretutto, è presente nel nostro paese dal 1901, quindi ha più di 100 anni di esperienza tutta italiana. Questo piccolo excursus serve a far comprendere quanta attenzione ci sia, da parte dei casinò legali, nel dare il migliore servizio possibile ai propri utenti. Nulla è lasciato al caso in aziende che hanno così tanti clienti e che cercano di essere sempre al massimo delle proprie possibilità per dare benefici e prodotti di alto livello.

La tecnologia è sempre a favore della sicurezza nei casinò online American Express?

Se da una parte c’è tanta attenzione verso palinsesti ampi e variegati che sia nelle scommesse (con Serie A, Serie B, Serie C, tennis, basket, pallavolo e tanto altro) che nei casinò online (slot machine, poker, blackjack, roulette, baccarat, ecc.), dall’altra il focus va verso una tecnologia che sia sempre più avanzata e tesa a proteggere i nostri dati e i nostri soldi sulle piattaforme. Il tema della tecnologia pensata per produrre sistemi che servano a mettere in sicurezza i propri utenti è molto interessante anche perché, negli anni passati, tante sono state le persone che hanno avuto dubbi su questo tipo di piattaforme. Se, infatti, prima della pandemia molto pubblico era votato alle sale fisiche, adesso il boom è tutto verso il gioco online con il relativo crollo delle agenzie e delle sale in carne ed ossa. Ora, invece, che tutto è più controllato la gente ha scelto la comodità.

Il pagamento American Express è sicuro?

La grande qualità della società American Express ci permette di dire che il pagamento è sicuro. I protocolli criptati che vengono, di solito, utilizzati in questi casi permettono di avere i messaggi secretati e crittografati, quindi impossibili da rubare da parte di malintenzionati. Grandi passi avanti, quindi, sono stati fatti in campo di affidabilità da quasi tutti i casinò online che sono tanti e che, in tanti appunto, hanno scelto la qualità di American Express per il settore che riguarda i conti di gioco.

Quello che cerchiamo di dire è che se l’industria del gioco ha puntato sul gaming digitale ha le sue ragioni. In un mondo sempre più votato verso il virtuale non si può tralasciare di poter giocare ovunque grazie ai device mobili e ai tanti siti e app che fanno al caso nostro. La velocità con cui si può accedere ai palinsesti, la qualità della grafica e la sicurezza nei pagamenti non fanno altro che far avvicinare sempre più persone a questo tipo di approccio al gioco, certamente diverso per coloro che sono stati sempre abituati alle sale fisiche. Poco importa, però: i tavoli live sono l’ultima connessione tra il virtuale e il reale in una congiunzione molto interattiva che mette insieme gli utenti online con un tavolo reale.

Quello che sembrava impossibile fino a pochi anni fa è, invece, un futuro possibile in cui ci sono software che funzionano per rendere sempre più coinvolgente la piattaforma online per riuscire a rendere soddisfatte tutte le tipologie di giocatori che, come abbiamo capito, sono tanto differenti e con metodologie di gioco altrettanto diverse.