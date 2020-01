Jordan Brand e Paris Saint-Germain ancora insieme per il 4° kit

Sette mesi dopo aver presentato il Paris Saint-Germain away kit 2019/20 e solo cinque mesi dopo il rilascio del terzo kit della squadra, Jordan Brand e Paris Saint-Germain hanno unito ancora una volta le proprie forze per una nuova collaborazione: un quarto kit che si presenta in tutta la sua eleganza.

Grazie al forte legame che lega Jordan Brand a Parigi, città a cui il brand è fortemente legato, il nuovo kit PSG otterrà ben presto un riconoscimento di fama mondiale.