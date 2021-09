777 Partners, alla scoperta del fondo americano nuovo proprietario del Genoa CFC

(di Michael Pellegrino) – Steven Pasko e Josh Wander, nomi noti nella grande finanza (il referente in Europa è l’ingegnere Andrés Blazquez Ceballo)s. 777 Partners è una società di investimenti fondata nel 2015 (il logo della realtà statunitense nella foto in primo piano) da, nomi noti nella grande finanza (il referente in Europa è l’ingegnere Andrés Blazquez Ceballo)s.

La sede centrale è situata al 19° piano del 600 Brickell di Miami ( il grattacielo ospita le più importanti compagnie aeree in Florida). L’azienda nasce inizialmente come fondo d’investimenti per il settore aeronautico ed in particolare delle compagnie di volo low cost ( la società ha come partner la compagnia canadese Flair) ed ha recentemente acquistato 24 velivoli 737 Max 8 della Boeing per cederli in leasing ai suoi partner. In seguito all’interesse di 777 Partners per il settore sportivo il fondo americano ha acquistato il 6,28 % delle azioni del Siviglia ed è attualmente proprietario dei London Lions, la società di basket più nota a Londra.

777 Partners è, inoltre, proprietaria di Ata Football (società che promuove il calcio femminile); detiene anche il controllo, per quel che riguarda i media, di 1190 Sports (azienda specializzata nella commercializzazione dei diritti sportivi sudamericani) e Fanatiz (piattaforma streaming che trasmette la Copa Libertadores). La società ha ampliato il proprio portafoglio in questo campo anche con Atalanta Media (piattaforma di distribuzione del calcio femminile) e Uplay (servizio canadese dedicato al basket universitario).

Nel complesso 777 Partners può vantare un portfolio di 49 aziende provenienti da vari settori (aviazione, assicurazioni, contenziosi di natura finanziaria, finanza commerciale, media e intrattenimento).

Analizzando le sopracitate informazioni, quindi, è chiaro come la vendita da parte del presidente Enrico Preziosi abbia suscitato una forte attenzione da parte di questo fondo americano. Può vantare un patrimonio complessivo di 3 miliardi di dollari e conta oltre 600 dipendenti in tutte le sue sedi (Miami, Londra e in Asia).