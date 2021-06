Italia in vetta al Girone A degli Europei di calcio dopo il primo turno

Terminata la grande attesa, sono sono scattati gli Europei di calcio: l’edizione della massima rassegna continentale, che doveva svolgersi lo scorso anno, mantiene la denominazione Euro 2020 ed il suo status di manifestazione itinerante, coinvolgendo undici città in altrettanti Paesi.

Il calcio dunque continua a dominare la scena anche dopo la fine della stagione delle manifestazioni riservate alle squadre di club: con la Serie A ormai archiviata e le Coppe Europee assegnate già da un po’, non resta che godersi le gesta della Nazionale allenata da Roberto Mancini.

L’Italia ha iniziato il proprio percorso nel Gruppo A nel migliore dei modi, vincendo il match inaugurale della kermesse allo stadio Olimpico di Roma, sede di tutti i match degli azzurri per quanto concerne la prima fase, contro la Turchia.

La rotonda vittoria per 3-0 maturata nella ripresa non ha lasciato spazio a repliche ed il giorno dopo il pareggio per 1-1 tra Galles e Svizzera ha schiuso fin da subito agli azzurri le porte della vetta del Girone A dopo il primo turno.

Saranno queste due infatti le prossime avversarie dell’Italia nelle restanti sfide della prima fase: mercoledì 16 giugno sarà la volta degli elvetici, in quello che sarà il confronto numero 59 tra le due selezioni, mentre domenica 20 ci sarà il decimo incrocio con i gallesi.

Nei 58 precedenti con la Svizzera le vittorie dell’Italia sono state 28, i pareggi 22 e le sconfitte soltanto 8. L’ultima affermazione degli azzurri risale al 30 aprile 2003, l’ultimo pari al 5 giugno 2010 e l’ultimo successo elvetico all’1 maggio 1993.

In merito alle sfide con i gallesi, invece nei nove incontri precedenti non ci sono mai stati pareggi: l’Italia si è imposta in sette occasioni, uscendo invece sconfitta nelle altre due, con un totale di 23 reti azzurre e 5 gallesi.

In entrambi i casi le quote dei bookmakers riflettono la situazione del raggruppamento, con l’Italia favorita così, anche alla luce di quanto visto nei primi novanta minuti della manifestazione, per il passaggio agli ottavi da prima del Girone A.

Variegata è la platea delle piattaforme che permettono di puntare sulle partite di calcio, ma al di là delle minime differenze sul numero di incontri ed eventi presenti, il miglior sito di scommesse si distingue anche per le quote più alte sulla vincente di Euro 2020.

Nella scorsa stagione la penuria di eventi sportivi ha avuto riflessi sul betting online. C’è stato un calo delle scommesse, anche se l’obbligo di restare a casa ha mostrato l’altra faccia della medaglia, ovvero ha fatto aumentare la platea degli scommettitori.

Per soddisfare le esigenze di questo nuovo pubblico, tante società hanno deciso di incentivare il betting online: alcune piattaforme hanno scelto di accreditare sui conti dei clienti una percentuale in relazione alla somma della prima ricarica effettuata.

Altre, invece, hanno deciso di dare una somma bonus fissa all’apertura del conto: va sottolineato, però, che non sono poi così numerosi i bookmakers con bonus senza deposito, anche se questo è uno degli incentivi più apprezzati dagli scommettitori.