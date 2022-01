Iper La Grande diventa partner della FISI

“La sponsorship con FISI celebra i valori dello sport nei quali Iper La grande i e le sue persone si riconoscono pienamente. Fare squadra ma anche porsi obiettivi personali da raggiungere e superare è parte del nostro dna – ha commentato Michela Riva, Head of Communication & Omnichannel Experience di Iper La grande – a modo nostro anche in Iper ci sono dei veri campioni, quelli che danno il meglio per ogni prestazione e dove vincono con la qualità e l’eccellenza nel servizio”.

La campagna svela in quattro soggetti un inedito parallelismo tra gli atleti FISI e le squadre di panettieri, pasticcieri, esperti di pescheria e gastronomia Iper che fanno valere la loro caratteristica preparazione atletica, posando insieme ai campioni di sci alpino, sci di velocità (KL), combinata nordica e snowboard.

Da gennaio a marzo 2022, la campagna vive su tutti i canali proprietari di Iper La grande i, dal sito, ai profili social, fino al volantino e alla comunicazione in punto vendita.

Protagonisti del primo soggetto, i panettieri di Iper Sergio De Maria, Andrea Belsito e Stefano Baldon insieme ai campioni di sci alpino Mattia Casse, Marta Bassino ed Emanuele Buzzi.

Per lo sci di velocità (KL), Simone Origone, Valentina Greggio e Emilio Giacomelli si sono confrontati con gli specialisti della pescheria Monica Vigo, Federico Banchero e Giuseppe Ragno, mentre gli atleti di combinata nordica Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin e Annika Sieffsi sono misurati con la squadra di gastronomia rappresentata da Valerio Verona, Salvatore Guarino e Lucia Pezzano.

Infine i pasticcieri Fabiola Longo, Francesca Stigliamo e Valentino Cirillo si sono fatti valere con gli atleti di snowboard Daniele Bagozza, Elisa Caffont e Mirko Felicetti.