Inter: sul front della maglia il logo di Paramount+ dopo l’esperienza in Champions

Dopo settimane di attesa arriva finalmente l’ufficialità. Sul front della maglia sarà visibile il logo di Paramount+. Prosegue pertanto la sinergia tra i due marchi. Il servizio di streaming premium, lanciato nel nostro Paese negli ultimi 12 mesi, sarà l'”Official Front Jersey Partner” per la stagione 2023/24.

Una collaborazione che prosegue dopo la finale di Champions (ad Istanbul) persa contro il Manchester City (nel mese di giugn)o. Paramount+ sarà presente sulle divise di gioco della prima squadra maschile e femminile e della Primavera (in tutte le competizioni della nuova stagione). Anche la collaborazione con lo sleeve sponsor (il marchio internazionale eBay) prosegue per la prossima stagione. Sempre nelle ultime ore il rinnovo dell’accordo con Nike (fino al 2032) per oltre 29 milioni di euro annui.