Innocenzi (FIR) sul futuro dello Stadio Flaminio di Roma

La curva dello stadio Flaminio sponsorizzata da Iveco ai tempi del Six Nations Rugby

Il Presidente della FIR Marzio Innocenti ha incontrato nei giorni scorsi a Roma, presso la sede dell’Istituto per il Credito Sportivo (ICS), i rappresentanti del consorzio di

promozione per la rigenerazione del Parco Urbano Flaminio (in una immagine di repertorio).

Nel corso dell’incontro si è discussa la comune volontà del consorzio e della FIR di attivare un tavolo di lavoro congiunto per identificare più dettagliatamente le esigenze federali, così da definire strategie più idonee ad avviare nel futuro prossimo un processo di rivalorizzazione dello Stadio Flaminio, per oltre 10 anni casa della Nazionale Italiana Rugby negli incontri interni del 6 Nazioni e teatro di alcune imprese degli Azzurri nel Torneo, dall’esordio vittorioso sulla Scozia il 5 febbraio del 2000 alla vittoria del Trofeo Garibaldi contro la Francia nell’ultimo incontro disputato nell’impianto nel marzo 2011.

“Il Flaminio è stato la culla dell’alto livello italiano e una splendida casa per la Nazionale. L’incontro con il Consorzio per la rigenerazione del Parco all’interno del quale sorge lo Stadio è un primo, importantissimo passo di un percorso che confidiamo possa garantire a questo storico impianto il futuro che merita” ha detto il Presidente della FIR Marzio Innocenti a margine dell’incontro. (fonte: FIR)