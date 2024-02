Macron al SuperBowl per lo spot di STōK Cold Brew partner del Wrexham AFC

Nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 febbraio Kansas City e San Francisco si scontreranno nell’evento di football americano più importante dell’anno (il Super Bowl edizione n.54), che si terrà all’Allegiant Stadium di Paradise in Nevada. Un appuntamento che negli anni ha valicato i confini statunitensi, attestandosi come uno degli eventi sportivi (e non solo) più attesi in assoluto e diventando un vero e proprio spettacolo seguito da milioni di spettatori in tutto il mondo. Una visibilità globale che non riguarderà soltanto i giocatori in campo, ma che in piccola parte coinvolgerà anche una delle squadre partner di Macron, col Wrexham AFC che sarà protagonista dello spot realizzato da STōK Cold Brew per questo evento.

Guarda lo spot di STōK Cold Brew a questo link:

L’interesse generato dalla partita di football americano più attesa dell’anno ha alimentato infatti negli anni una vera e propria competizione tra i brand per la proposta di spot sempre più creativi e spettacolari nei i momenti di pausa dal gioco. STōK Cold Brew (brand nato in Colorado oggi nel portfolio di Danone Canada), da quest’anno Stadium Partner del Wrexham AFC, ha deciso di concentrare il proprio video promozionale proprio sul club gallese.

Protagonista dello spot è il due volte Premio Oscar sir Anthony Hopkins (nato anch’egli in Galles 86anni fa nel comune di Margam), che, nel video, si prepara con grande intensità e trasporto per entrare nella parte che dovrà interpretare, ma che alla fine si rivelerà essere quella della mascotte del Wrexham, il drago “Wrex”. Con indosso la maglia Home 2023/24 del club gallese, la mascotte (nella foto sotto) incita i propri tifosi e poi, nell’intervallo, sir Anthony Hopkins sorseggia la bevanda ghiacciata spiegando come proprio “una bevanda fredda sia in grado di far nascere il drago sputafuoco”.

“È davvero una grande emozione vedere il Macron Hero in uno spot mostrato in uno degli eventi più importanti al mondo. Di questo non possiamo che essere grati e ringraziare il nostro partner Wrexham AFC e soprattutto STōK Cold Brew per l’idea prestigiosa e originale che ci ha in qualche modo coinvolti. – ha dichiarato Angelo Marino, Direttore Comunicazione Macron – Macron è un’azienda in continua crescita il cui brand è riconosciuto e apprezzato e la cui credibilità è costruita sull’ossessione per la qualità e l’innovazione dei prodotti. Tutto questo ci permette di soddisfare le esigenze di una gamma sempre più ampia di squadre e partner prestigiosi, come appunto il Wrexham AFC, capace di farci approdare quest’anno su un palcoscenico tanto importante”.

“STōK Cold Brew sta sfruttando il suo debutto in occasione di questo evento per portare un tipo diverso di ‘football’ sul più grande palcoscenico americano. Non c’è modo migliore per celebrare la passione del nostro brand per le mosse audaci – ha dichiarato Brittney Polka, vicepresidente di STōK Cold Brew – STōK è un grande sostenitore di tutto ciò che riguarda il Wrexham AFC e sono entusiasta che siamo riusciti a includere nel video dei riferimenti ad altri partner del club, tra cui Macron. Nel caso vi fosse sfuggito, il simbolo fonetico sopra la “o” di STōK è definito… avete indovinato… un Macron. Nessuna coincidenza!”.

Il Wrexham AFC, club più antico del Galles e terzo più antico al mondo (attualmente 4° in campionato nella League Two), detiene il record di vittorie nella Coppa del Galles, 23, e nel proprio palmares vanta tre quarti di finale in FA Cup e un quarto di finale in Coppa delle Coppe. Nel 2021 è stato acquistato dagli attori Rob McElhenney e Ryan Raynolds, e nel 2023 ha conquistato una storica promozione in League Two, campionato nel quale attualmente occupa un brillante quarto posto in classifica. Il recente enorme successo generato dal club è dovuto alla docuserie sportiva ‘Welcome to Wrexham’, giunta alla seconda stagione e già confermata per una terza, che segue le vicende sportive della squadra dall’arrivo dei nuovi proprietari, alternandola al racconto della vita nella cittadina gallese.