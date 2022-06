Inmatica e l’Università del Salento organizzano a Lecce l’evento “I.A. e IoT applicati allo Sport

L’evento pubblico del 27 giugno al Dipartimento di Ingegneria dell’Università del Salento.

Inmatica, l’Università del Salento e il Centro di Ricerca interdipartimentale I-STORE, a cui Inmatica è affiliata, presenteranno il prossimo 27 giugno alle ore 17.00 nell’aula magna del Corpo Y del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione il workshop dal titolo “Intelligenza Artificiale e Internet of Things applicati allo Sport – Il ruolo della ricerca nel processo di trasformazione di un’idea in uno use case di successo: progetto AI4SOCCER”.

Saranno analizzati i risultati di un proficuo lavoro di ricerca congiunto tra l’Università e Inmatica che ha contribuito allo sviluppo del prodotto proprietario di Inmatica AI4SOCCER destinato al mondo sportivo, e recentemente integrato con successo nella piattaforma cloud AWS, di cui Inmatica è Advanced Technology Partner.

I saluti istituzionali dell’Università e della Regione Puglia

L’evento pubblico, che sarà moderato dal giornalista Pierandrea Casto e che prevede la presenza dei media, sarà introdotto dai saluti istituzionali del Magnifico Rettore Fabio Pollice e dall’Assessore regionale allo sviluppo economico pugliese Alessandro Delli Noci, nonché dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria Antonio Ficarella e dal Presidente del Corso di laurea in Diritto e Management dello Sport Attilio Pisanò.

Un panel di relatori e di ospiti d’eccezione di altissimo profilo

Oltre agli interventi di Inmatica, sono previste le relazioni dei docenti Luigi Patrono, coordinatore del centro I-STORE, e Massimo Cafaro, Direttore del Master in Applied Data Science, entrambi protagonisti delle attività di ricerca svolte, e lo speech di Pier Luigi Verbo, Partner di KPMG Advisory, una delle più importanti società di consulenza del mondo.

Sono previsti inoltre gli interventi prestigiosi di Saverio Sticchi Damiani, Presidente dell’U.S. Lecce di cui Inmatica è Artificial Intelligence Partner, e del Vicepresidente Vicario della Lega Pro Marcel Vulpis, che ha da tempo avviato iniziative rilevanti mirate all’innovazione tecnologica nel calcio.