UFC: iniziata ufficialmente l’era Venum, nuovo sponsor tecnico

(di Guido Paolo De Felice) – Dopo l’annuncio ufficiale dello scorso luglio, è finalmente iniziata l’era Venum nella UFC, che ha sostituito Reebok come sponsor tecnico.

A differenza dell’azienda americana, che nasce come brand sportivo generalista, il francese Venum è un brand specializzato nella realizzazione di attrezzature, protezioni e abbigliamento sportivo da combattimento. Tutto ciò è testimoniato dal fatto che, già nel periodo 2009-2015, Venum abbia sponsorizzato oltre 200 atleti.

Nata nel 2004 dall’idea di Franck Dupuis, tuttora presidente e unico proprietario del marchio, Venum è già un punto di riferimento per gli appassionati di MMA. Venum, infatti, è stato anche un marchio scelto da molte delle migliori star di questo sport, tra cui Masvidal, Max Holloway, Jose Aldo, Frankie Edgar e Michael Bisping, mostrando come, per l’attuale generazione di fighters, si stia aprendo una nuova era in cui l’evoluzione dell’attrezzatura da combattimento è ora al passo con l’evoluzione stessa di questo sport.

Tuttavia, secondo ESPN, il contratto stipulato tra la UFC e Venum sarà meno lungo e redditizio rispetto al precedente accordo con Reebok, che constava di un totale di 70 milioni di dollari per sei anni (parte dei quali però come valore dei prodotti forniti da Reebok).

Sebbene non siano note le cifre dell’accordo con Venum, Lawrence Epstein, Vicepresidente Senior Executive e Chief Operating Officer della UFC, ha sottolineato ad ESPN come “Questo accordo non rappresenta una fonte di profitto per noi. Capiamo che la qualità dei loro prodotti darà lustro a tutto il brand UFC, ma per quanto riguarda i soldi, verrà destinato tutto agli atleti, che si parli di contanti o di materiale tecnico.”

Il nuovo accordo con Venum, da questo punto di vista, comporterà un lieve aumento dei compensi per i fighters. Proprio come il precedente accordo con Reebok, i combattenti percepiranno la loro retribuzione promozionale da Venum in base al numero di combattimenti (“bouts”) che hanno avuto con la promotion e in base a livelli divisi per campioni e atleti in competizione per i titoli.