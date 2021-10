INGHILTERRA RUGBY WOMAN: RINNOVATA PARTNERSHIP CON KIT UMBRO

Inghilterra Rugby Femminile a Kit Umbro ancora insieme. La Rugby Football Union (RFU) inglese ha rinnovato per altri 4 anni la sua partnership tecnica con il marchio inglese di abbigliamento sportivo.

Inghilterra e Umbro avevano firmato un primo accordo di quattro anni a maggio 2020 (5 milioni di sterline) e questo anticipato rinnovo garantirà la collaborazione fino al 2028, in base alla quale Umbro si impegnerà a fornire divise alle nazionali di rugby inglesi maschili, femminili, a sette e di fascia di età. Sebbene le cifre dell’affare non siano state ancora definite, Daily Mail ha riferito che il prolungamento della collaborazione porterà nelle casse una somma maggiore rispetto a quella del primo contratto.

La conferma del rinnovo è stata data nel momento in cui Umbro ha svelato i nuovi kit casalinghi dell’Inghilterra per la stagione di rugby 2021/22, inclusa una maglia femminile su misura per la prima volta nell’era professionale del gioco femminile. Come riporta l’immagine, il nuovo kit presenta sottili dettagli intorno al colletto e alla zona delle spalle della maglia.

Sam Lucas, direttore del marketing sportivo di Umbro UK, ha dichiarato: “La decisione di estendere la nostra partnership è naturale e offre a Umbro l’opportunità di continuare a esplorare modi entusiasmanti per riconnettersi con il rugby”.

Oltre all’Inghilterra Rugby femminile, Umbro ha firmato accordi di fornitura di kit anche con club di calcio, tra cui West Ham United, FC Schalke 04 e Brentford.