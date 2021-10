LA CESSIONE DEL NEWCASTLE AL FONDO SOVRANO SAUDITA NON CONVINCE IL FINANCIAL TIMES 

(di Fabio Sesti) – Il “Financial Times“, quotidiano economico-finanziario britannico, ha stigmatizzato l’acquisizione da record – 305 milioni di sterline – del Newcastle United FC da parte del Saudi Public Investment Fund, fondo sovrano dell’Arabia Saudita.

La vendita del club agli investitori guidati dal PIF sarebbe stata soggetta a pressioni rilevanti: il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman avrebbe sollecitato Boris Johnson, primo ministro britannico, a sbloccare l’accordo già raggiunto all’inizio del 2020. Le preoccupazioni della Premier League che il club sarebbe stato gestito dallo stato saudita avrebbero infatti bloccato l’affare per mancanza dei “requisiti di onorabilità” degli acquirenti.

La Premier ha ora cambiato idea e ha dato il proprio assenso alla cessione, spiegando di aver ricevuto assicurazioni che il Newcastle non sarà controllato dal Regno dell’Arabia Saudita. Ma secondo il Financial Times in realtà è cambiato ben poco: il PIF guida ancora il consorzio; il governatore del fondo, Yasir al-Rumayyan, sarà il presidente del club; il PIF è ancora presieduto dal principe Mohammed. L’unica novità è che il governo saudita ha revocato il divieto in Arabia Saudita a beIN Sports, e nel frattempo ha smesso di funzionare BeoutQ. La Premier League sembra insomma, secondo il quotidiano londinese, più preoccupata di proteggere la propria posizione commerciale che non i club da potentati facoltosi ma con storie da approfondire meglio.