Infront partner ai Mondiali di Cortina 2021 per la realizzazione di Casa Italia Collection FISI

La multinazionale di marketing sportivo si occuperà della creazione dei contenuti audio e video per la valorizzazione delle attività a supporto di CONI, FISI e dei Partner dell’evento.

Infront, l’agenzia marketing & media leader nella sport industry a livello internazionale, annuncia di aver concluso un accordo per la realizzazione di contenuti audio e video per “Casa Italia Collection FISI” ai Campionati del Mondo di Sci Alpino FIS 2021.

Grazie all’esperienza maturata da Infront nella gestione e produzione di materiale video per la TV e per i canali digitali, Casa Italia Collection FISI si arricchirà di contenuti coinvolgenti ed emozionali, per raccontare gli eventi e gli appuntamenti che si terranno a Cortina. Casa Italia Collection FISI è infatti il luogo dove si uniscono le emozioni degli Azzurri con le loro interviste esclusive, l’eccellenza del Made in Italy, la presenza di contenuti unici e collegamenti live con i protagonisti della manifestazione. Infront si occuperà anche della produzione di clip per i canali social di Casa Italia Collection FISI e dei partner. Verranno prodotti giornalmente moltissimi contenuti, sia per raccontare la giornata di gara, sia per supportare gli eventi di Casa Italia Collection FISI, sia per veicolare in immagini le attivazioni di tutti gli stakeholder a bordo del progetto.

“Siamo molto onorati di poter supportare il CONI attraverso Casa Italia Collection FISI, in un progetto di comunicazione che racconta le eccellenze italiane e di affiancare ancora una volta il nostro partner FISI – ha dichiarato Alessandro Giacomini, Managing Director di Infront Italy (nella foto sopra) – Siamo convinti che, nonostante le particolari condizioni in cui si svolgeranno questi Mondiali, Cortina 2021 sarà un successo e siamo felici di poter diffonderne il racconto attraverso contenuti di alta qualità per tutti i canali digitali degli stakeholder coinvolti ”.

Apertura ufficiale domenica 7 febbraio con un incontro virtuale di presentazione dei top atleti FISI, con il Presidente FISI Flavio Roda, il Presidente del CONI Giovanni Malagò e con il Presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli. A partire dalle 16.30 rappresentanti dei media, di sponsor e stakeholders potranno collegarsi con la piattaforma interattiva e seguire il primo meeting del Mondiale di Cortina.