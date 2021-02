L’A.C. ChievoVerona sbarca ufficialmente su LinkedIn

Cresce a livello digital l’AC ChievoVerona, con il lancio del profilo ufficiale su LinkedIn, piattaforma utilizzata da milioni di aziende e utenti per sviluppare opportunità di business, recruiting e potenziare la rete di rapporti con imprese partner, professionisti e clienti.

Il nuovo canale si affianca a quelli di Twitter, Facebook, YouTube e Instagram, già molto seguito dai tifosi gialloblù. La presenza su LinkedIn, social network più noto nel mondo B2B, ha l’obiettivo di ampliare ulteriormente la conoscenza del marchio del ChievoVerona e consolidare le partnership commerciali, rivolgendosi a stakeholder e professionisti raccontando le attività e le iniziative di marketing, commerciali e sociali, al fine di creare una community che fruisca dei contenuti per aggiornarsi e dialogare con la società.

Enrico Corvaglia, Responsabile Commerciale A.C. ChievoVerona (nella foto sopra) ha dichiarato: «E’ conclamata l’importanza delle relazioni commerciali, ancor di più in un panorama di rete universale in cui esiste una condivisone di contenuti e canali specifici per svilupparle. Abbiamo così voluto ampliare la nostra presenza su LinkedIn, social network di riferimento per le aziende ed i professionisti, con l’obiettivo di integrare la nostra comunicazione istituzionale con contenuti finalizzati a dare ulteriore visibilità alle nostre attività di marketing su una piattaforma che è notoriamente uno strumento eccellente in ottica B2B. Ci rivolgiamo non solo a coloro che operano direttamente nel mondo del calcio, per alimentare e costruire rapporti e a rendere ancora più solidi i legami con i nostri partner commerciali».

Dino Guerrini, Responsabile Comunicazione A.C. ChievoVerona ha spiegato: «Con il profilo ufficiale A.C. ChievoVerona su LinkedIn entriamo in un ambiente più professionale e maggiormente orientato al mondo del lavoro e del business, rispetto a tutti gli altri nostri canali social già esistenti. LinkedIn è una perfetta piazza virtuale in ambito B2B, dove i professionisti del settore, e non solo, potranno entrare in contatto con l’azienda ChievoVerona, per collegarsi tra loro con finalità business all’interno di una comunità imprenditoriale che potrà rendere la nostra rete ancora più efficace, solida e ampia».

La nuova pagina ufficiale del ChievoVerona su LinkedIn: https://bit.ly/3pOvE4l