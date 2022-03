Il World Padel Tour aggiunge Bitpanda al suo elenco di partnership

(di Emanuele de Laugier) – Il World Padel Tour (WPT) ha firmato un contratto di sponsorizzazione con la piattaforma di scambio di criptovalute Bitpanda (in Italia è main sponsor di maglia dell’Italrugby).

I dettagli specifici della partnership, compresa la durata ed i termini finanziari, non sono stati resi noti, ma il WPT ha affermato che lavorerà con la società austriaca per far crescere lo sport del padel in tutto il mondo “nel maggior numero di modi possibili”.

L’accordo vede Bitpanda unirsi a Cupra, casa automobilistica spagnola di proprietà di Seat, e ad Adeslas, compagnia di assicurazioni sanitarie, come sponsor premium. Invece, al livello di “Main Partner” del circuito, c’è solo il produttore di birra Estrella Damm, proprietaria di Setpoint Events, azionista principale e gestore del WPT.

Sulla partnership con la piattaforma di scambio di criptovalute, Mario Hernando, direttore generale del World Padel Tour, ha commentato: “È un altro passo avanti per il circuito associarsi ad una società nata per fornire soluzioni valide ai suoi investitori. Siamo entusiasti che Bitpanda abbia scelto uno sport emergerete ed in crescita come il padel, così come la società stessa si è sviluppata in modo significativo negli ultimi anni”.

L’aggiunta di Bitpanda ai suoi sponsor arriva mentre il WPT affronta la concorrenza di Premier Padel, il nuovo circuito costituito il mese scorso dalla Federazione Internazionale di Padel (FIP) (organo di governo mondiale del padel) e sostenuto dalla Qatar Sports Investments (QSI) e dalla Professional Players Association (PPA). Il primo evento del nuovo tour si giocherà a Doha dal 28 marzo al 2 aprile ed avrà un montepremi complessivo di 525.000 euro.

Il WPT, che non è regolamentato dalla FIP, è stato accusato di vincolare i giocatori al proprio tour, oltre a dare loro una paga scarsa e nessun potere decisionale. Per questo motivo, il mese scorso, l’organo di governo mondiale del padel e la PPA hanno presentato congiuntamente un reclamo alla Commissione Europea, accusando il World Padel Tour ed Estrella Damm di aver violato la legge sulla concorrenza dell’UE.