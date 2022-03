La Formula 1 estende il suo contratto per i diritti tv in Australia con Foxtel

(di Emanuele de Laugier) – La Formula 1 ha esteso il suo accordo per i diritti di trasmissione in Australia con la pay-tv Foxtel. Secondo l’Australian Financial Review, l’ampliamento del contratto, che entrerà in vigore dal 2023, sarà di 3 anni ed avrà un valore compreso tra i 40 e i 45 milioni di dollari australiani (29.9 milioni e 33.6 milioni di USD) a stagione.

Oltre alla trasmissione in diretta di tutte le prove libere, le qualifiche e le gare, la collaborazione comprenderà, senza costi aggiuntivi per gli abbonati di Foxtel, l’integrazione della piattaforma OTT F1TV e della sua app, che forniranno maggiori feed live durante il GP, dati sui giri cronometrati in tempo reale, momenti salienti delle sessioni e programmi esclusivi dentro e fuori dalla pista.

Quest’ultimo accordo segna anche la prima volta che il prodotto in streaming della Formula 1 è stato incluso in una partnership per i diritti televisivi.

Sempre secondo il contratto, Foxtel trasmetterà pure degli spettacoli d’intrattenimento come le analisi tecniche, i vari Paddock Live, dei documentari e dei cortometraggi sulla Formula 1, nonché le gare degli anni precedenti e gli highlights degli eventi.

Una visione più convenzionale dei GP sarà offerta su Fox Sports e sulla piattaforma di streaming Kayo, con una copertura in 4K Ultra HD. Inoltre, per legge, il Gran Premio di Melbourne (8-10 aprile), assente nelle ultime due stagioni a causa della pandemia, sarà anche trasmesso in diretta in chiaro.

L’estensione del contratto con la F1 assicura che la pay-tv mantenga uno dei pilastri del suo portfolio di trasmissione sportiva, che è, insieme alla MotoGP e a Supercars (Campionato di turismo australiano), una delle tre più grandi competizioni di motorsport del mercato australiano.

La popolarità della Formula 1 in Australia sta vivendo un periodo di forte crescita, con il pubblico medio su Foxtel che è aumentato del 31% nella scorsa stagione rispetto al 2020.

La vittoria di Daniel Ricciardo, pilota australiano della McLaren, al GP di Monza del 2021 ha generato un’audience media di 467.000 spettatori sui canali di Foxtel.

In un altro accordo, gli organizzatori del Gran Premio d’Australia hanno nominato Idle Hour come partner ufficiale della vodka per le prossime 3 edizioni. Le varie linee di prodotti del marchio saranno disponibili nei bar intorno all’Albert Park di Melbourne a partire dalla gara del 2022.